A Népkerti Pikniket korábban is megszerveztek már, először 2018-ban, majd 2019-ben, azonban a világjárvány miatt a 2020-as és 21-es év kimaradt, tavaly pedig a nehéz gazdasági helyzet miatt nem tudták megtartani az eseményt. Hat étterem csatlakozott az idén a kezdeményezéshez, erről sajtótájékozttaón számoltak be a szervezők még augusztusban. Kulturális élménnyel is készülnek: Jánosi Judit énekesnő, Nahaj Péter akusztikus előadása, továbbá Veres Laci Dj szórakoztatja majd a közönséget. A Vigadó teraszát és a környékét szalmabálákkal, színes plédekkel rendezik majd be, szeretnék, ha megtelne a Népkert a rendezvényre érkezőkkel.

Éttermek, amelyek a Népkerti Piknikre hozzák kínálatukat: Népkerti Vigadó és Söröző

Via Piano Étterem (Miskolc)

A Leves és Borsod Burger (Miskolc)

Vigadó KicsiSéf (Street Food)

Tókert Étterem (Lillafüred)

A Bárány Étterem (Edelény)