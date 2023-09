Az elmúlt tíz évben több mint 22 milliárd forint értékben valósult meg fejlesztés a telephelyen. A közel ötszáz főt foglalkoztató gyár a francia cég egyik legmodernebb vérhígító injekció gyártó üzeme. A Sanofi Magyarország második legnagyobb gyógyszergyártója és a 22. legnagyobb hazai exportőr vállalata.

A legmodernebb technológiával

„Magasan képzett munkatársainkkal, magas színvonalú technikát alkalmazva folyamatosan fejlesztett eljárásokkal állítjuk elő gyógyszertermékeinket. Az utóbbi 10 évben több mint 22 milliárd forint értékben valósítottunk meg fejlesztéseket, ebből az elmúlt hét évben két lépcsőben két nagyteljesítményű high-tech előretöltött fecskendő gyártósor telepítése történt meg, két és fél szeresére emelve ezáltal a fecskendőgyártó kapacitásunkat. Évente több mint 200 millió injekció egységgel járulunk hozzá betegek millióinak gyógyulásához Magyarországon és a világ mintegy 60 országában, melyekbe termékeinket exportáljuk” - mondta Mester Viktória, a Sanofi csanyikvölgyi gyáregységének igazgatója. Az új gyártósor immár teljes kapacitással működik.

A francia cég vezető szerepe

A Sanofi cég elkötelezett Miskolcon, ahol több évtizede folytatja tevékenységét - emelte ki Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. A francia székhelyű, nemzetközi szinten elismert gyógyszeripari vállalat közel ötszáz munkavállalójával a térség egyik legnagyobb munkáltatója. A jó kapcsolatnak köszönhetően reményei szerint más francia vállalatok is követik majd a Sanofi példáját és szívesen hoznak létre telephelyet térségünkben – fűzte hozzá a képviselő.

A Sanofi miskolci üzeme nyolcmilliárd forintos beruházással vezető lesz a vérhígító injekciók európai gyártásában – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető hozzátette: az új gyártósorral másfélszeresére nő az eddigi kapacitás, ezáltal többen férhetnek majd hozzá az életmentő véralvadásgátló készítményekhez. „A tradicionálisan erős és nemzetközileg versenyképes magyar gyógyszeripar fontos szerepet tölt be a gazdaság fejlesztésében, hiszen ez az ágazat költ bevételarányosan legtöbbet innovációs célra. Az iparág nemzetközi versenyképességét világosan mutatja az erős export tevékenység, melynek éllovasa a Sanofi” – mutatott rá.

Az van biztonságban, aki nincs másokra utalva

A kilencven államban érdekeltségekkel rendelkező cég projektjét a kormány 1,5 milliárd forinttal támogatta. A miniszter kiemelte a jelenlegi nehézségeket, az utóbbi évek sorozatos válságait, így a mai kor legnagyobb egészségügyi krízisének számító koronavírus-járványt is, amikor mindenkire rátört az a felismerés, hogy egy-egy ilyen kihívás rendkívül sérülékennyé tudja tenni még a legfejlettebb országokat is. „Amikor egy-egy ilyen válsághelyzet van, akkor vesszük csak igazán észre, mennyire kitettek vagyunk olyan eszközöknek, olyan termékeknek, amelyekről békeidőben vagy normális időszakban talán soha nem gondolnánk, hogy egyszer hiány is előállhat belőlük" - mondta. „Azon országok lehetnek biztonságban az ilyen veszélyes időszakokban, amelyek maguk rendelkeznek azokkal a képességekkel, gyártási kapacitásokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy meg tudják védeni magukat és polgáraikat" – tette hozzá. A miniszter egyúttal a rendkívül versenyképes magyar gyógyszeripart méltatta. Közölte, az ágazat tavaly rekordot döntött, termelési értéke, 26 százalékos növekedéssel, elérte az 1250 milliárd forintot, a lendület kitart, az idei év első felében újabb 16 százalékos bővülést jegyeztek fel, ezen 700 milliárd forintos érték hathavi összehasonlításban új csúcsot jelent – közölte.