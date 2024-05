A labdarúgó NB I 2023/24-es évadjának zárásán, a 33. fordulóban, szombaton kora este a Diósgyőri VTK csapata a Fehérvár FC vendége volt.

A hazai csapat számára a bajnoki érem megszerzése volt a tét, a meccs előtti 3. hely megtartása, esetleges javítása, a DVTK esetében pedig az volt a kérdés, hogy a 6. helyen marad-e a csapat, vagy esetleg eggyel hátrébb csúszik.

Egy az egyben, kettő

A fehérvári csapat kezdője egy az egyben megegyezett azzal az együttessel, amelyiket az előző fordulóban a Debreceni VSC elleni, idegenbeli 1-0-s vereség alkalmával szerepeltették. A DVTK-nál az egy héttel ezelőtti, Ferencvárosi TC-t Diósgyőrben 2-0-ra legyőző gárdából ketten maradtak ki, Vallejo csak kispados lett, az akkor megsérült, és lecserélt Holdampf viszont nem volt keretben. Így került be a mostani tizenegybe Bényei és Bokros. Utóbbi beállításával a védelem létszáma bővült, a fehér mezesek három belső védővel játszottak, a Lund, Szatmári, Bokros triót a hátsó alakzat szélen Gera és Stephen segítették. Mivel előttük Bényeinek és Klimovichnak is jobbára védekező szerep jutott, így tulajdonképpen a Jurek, Szabó L., Pernambuco hármasra várt a támadójáték megoldása. A hazai szurkolók több ezren várták a kezdést, a vendég szektorban 70 főt számoltunk össze. Azért csak ilyet keveset, mert a DVTK ultrái a két héttel ezelőtti, Újpest FC elleni, idegenbeli 7-0-s vereség után úgy döntöttek, hogy az utolsó két fordulóban nem segítik a csapatot a lelátóról.

VAR I.

Az első félidőben utóbbi trió nem sok lehetőséget tudott összehozni, az 52 percig tartó első játékrészben egyetlen kaput eltaláló lövése volt a DVTK-nak, Gera a 45. minutában kínálta meg egy durrantással Tóth B.-t. Az első percekben a Fehérvár volt aktívabb, de a zártan és nagy területen védekező Diósgyőr rendre visszaverte a hazai próbálkozásokat. Igazán nagy helyzete nem volt a pályaválasztónak, a 26. percben ugyan a DVTK kapujába került a labda, de miután az esetet visszanézte videóról a játékvezető, kiderült, hogy Sigér lesről adott be Karamoko fejére, így utóbbi hiába fejelt a hálóba, ez nem ért gólt. Nem sokkal később a hazai ultrák gyújtottak be füstgránátokat és emiatt megszakadt a játék, részben ezért lett hosszú az első félidő. Az igazán nagy események a 40. perc után történtek, ekkor volt egy ígéretes, ám kapu elkerülő lövése Christensennek, illetve a ráadás perceiben kellett nagyot védenie Odyntsovnak, Sigér bombájánál.

VAR II.

A meccs második részében a hazai csapat még nagyobb nyomást helyezett a DVTK-ra, a kemény, helyenként szikrázó csatában, amelyet sok sárga lap színesített, a Fehérvár erős kezdeményezőszerepben volt. A fehér mezesek azonban remekül védekeztek, az öt védős játék jól működött, a középpályás szűrés is rendben volt, a fegyelmezett védőmunka közben azért kellett aggódni, mert ilyen foci közben egyetlen hiba is döntőnek bizonyulhat. Az edzők cseréket dobtak be, a hazaik a támadójátékot próbálták erősíteni, a piros-fehérek változtatásai a frissítésről szóltak. A piros-kékek presszingje a meccs utolsó rendes negyedórájára tovább fokozódott, és a 90. percben ismét a kapuba találtak, ám egy újabb videózás után, ismételten les miatt, a játékvezető nem ítélt gólt. A hazai drukkerek ezt nehezen viselték, de az ezt követő hosszabbításban, az 56. percig tartó játékidőben a DVTK megőrizte kapuját a góltól, és az összességében 108 perces csatában remek mentalitással, küzdőszellemmel kiharcolták a döntetlent, és ezzel éremtől fosztották meg a Fehérvár FC együttesét.