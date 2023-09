Ha szeretné feldobni lakását, egy igazi műalkotásban sokáig gyönyörködhet. És akár saját maga is készítheti, ha van elég kézügyessége és kreativitása hozzá. Kaszás Hedvignek sok-sok gyakorlás is van a kezében, nem csak faldekoráló művészként.

„Eredetileg hegedűművész vagyok, a hangszeren való játék pedig fejleszti a finommotorikus mozgást. A faldekorálás komoly kézügyességet igényel, de hiszem, hogy gyakorlással fejleszthető. A workshopot azért szervezem, mert egyre többen érdeklődnek, hogy hogyan készül egy ilyen kompozíció. Itt meg tudom mutatni bárkinek az alapokat. Mindenki kap egy vásznat vagy egy falapot, amire felépítheti az alapot. Az építés szót használjuk az elkészítésére, hiszen egymásra tesszük a rétegeket glettel. Ezt lehet majd színezni, amitől csodálatos lesz, nagy élmény mindenkinek. Természetesen minden eszközt biztosítok hozzá – mondta, majd hozzátette, október 9-én és 23-án is indul egy-egy egynapos tanfolyam Miskolcon, de lehet egyéni lehetőséget is biztosít a művész. Csak egyeztetés kérdése. – Minél többször jön el valaki, annál bátrabb lesz, és végül gyönyörű művek születhetnek a lakás falára, amiben tisztán megmutatkozik az alkotó egyénisége."

Honnan ered és mi a trend most?

Mint azt Kaszás Hedvig elmondta, már az ókorban is alkottak a falra.

„Az elsőt negyvenötezer évvel ezelőtt készítették az Indonéz szigetvilágban. Már akkor is igénye volt az embernek arra, hogy különlegessé tegyék az otthonukat. A föníciaiak odáig fejlesztették, hogy freskók lettek belőle. Jelenkori munkánk bölcsője Olaszországban van, legtöbbször olasz anyagokat is használunk, a kész produktumok megérinthetőek, megsimogathatóak. Ha egy centinél kijjebb jön a falból, azt már falszobrászatnak nevezik, ami még magasabb kategória, az már luxusnak számít. A faldekorációt be is lehet keretezni, mintha kép lenne a falon, egy stukkónak tűnő kerettel. A kastélyokban vannak ilyen falba keretezett képek, és nagyon különlegesek – mondta el a művészi munka történelmi hátterét, majd beszélt a mai trendekről is. – Ha már készen van a szoba berendezése, színvilága, utána jöhet a dekorálás. Elég egy falat megcsinálni, mert ezzel már megváltozik az egész enteriőr, más lesz a szoba hangulata, megszépíti az egész otthonunkat. A megrendelő akár végig ott lehet a munkafolyamat ideje alatt, alakíthatja a kész alkotást, így benne lesz az ő egyénisége is az enyém mellett" – magyarázta.

Kaszás Hedvig eddigi munkái magánlakásokban készültek el.

„Oda természetesen nem lehet bemenni megnézni ezeket, maximum fotót tudnék mutatni róluk. Végtelen lehetőség áll rendelkezésre, csak a kreativitás szabhat határt ennek a művészetnek. És az a legfontosabb, hogy ilyenje nem lesz senki másnak, még ha ugyanaz készül el, akkor sem lesz pontosan ugyanolyan. Tapétából vesz a szomszéd is ugyanolyat. Készítettem már mandalát vagy pávát is. Ha vászonra vagy falapra festem meg a mintát, akkor lehet rögzíteni a falra. Ebben az esetben a miénk marad a kép akkor is, ha elköltözünk" – mondta a faldekoráló művész.