Az évek alatt komoly idegenforgalmi látványossággá fejlődött, vasárnap délutánig tartó rendezvényre idén is sokan kíváncsiak. Dr. Tamás Edit, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának igazgatója szombati nyitó beszédében elmondta: intézményük nagy népszerűségnek örvend, egy rendkívül látogatott múzeum, amelyet ezen az alkalmon ténylegesen bevonnak a történelmi események bemutatásába. Vagyis amikor a résztvevő csapatok megrohamozzák a falakat, egy igazi vár falait támadják, és a várárokban történt események is autentikus helyszínen zajlanak – tette hozzá.

Az igazgató kiemelte: a rendezvény sikere egyrészt az állandóságban, másrészt a folyamatos megújulásban keresendő. Állandó például a társszervező, a Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesület, valamint több olyan csoport is van, amely a kezdetekről, vagyis 2010 óta résztvevői a pataki ostromhétvégének.

Az idén ostrom helyett tűzérségi bemutató látható

Fotó: BSZA

A változatosságot pedig a résztvevők – ezáltal a bemutatók - váltakozása, valamint a hagyományőrző csapatok megostromolták már a vár számos részét is az évek folyamán – közölte dr. Tamás Edit. Hozzáfűzte: eredetileg Sárospatak fénykora, vagyis a 17. század harci-tábori életét idézték fel, de a néhány éve „Pataki évszázadok” – címmel a kilencedik századtól a 17. századik láthatnak az érdeklődők, fegyver-, harci-, használati eszköz-, ruházat és életmód bemutatókat a várkertben, amely idén az ott zajló sétány felújítások miatt csak korlátozottan használható. Éppen ezért idén a vár főbejárata melletti várárokban tüzérségi bemutatókat is tartottak és tartanak vasárnap is az ostrom helyett. Kiemelte: a változások elsősorban azt a célt szolgálják, hogy azok a látogatók is találjanak újdonságot a bemutatók között, akik már vettek részt az ostromhétvége programjain, vagy esetleg állandó érdeklődők.