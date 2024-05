Informatikai állások Magyarországon – vidéken is egyre több a munkalehetőség!

Az egyik legjobb dolog az informatikában, hogy szinte teljesen helykötetlen. Persze előfordulnak rendszergazdai és olyan hálózati telekommunikációs pozíciók, ahol bent kell lenni az adott intézménynél és így tovább. De általánosságban elmondható, hogy a rugalmas munkavégzés és a home office nagyon elterjedt az iparágban.

Az ember így szinte bárhol találhat magának releváns pozíciót: például a Mohácsi-szigettel szemben, az ország legdélibb pontján, Baján is – az aktuális állások a https://bajaallas.hu/allasok/informatika-telekommunikacio linkre kattintva elérhetőek.

Milyen területekre érdemes specializálódni?

Azok, akik igazán szenvedéllyel érdeklődnek az IT-világ iránt, egyértelműen a programozás és a kódolás lehet a célravezető – rendszerek, weboldalak, applikációk, szinte végtelen a lehetőség. De akkor sem érdemes csüggedni, ha valaki elveszik a kódok között: hiszen egy tesztelői pozíció, vagy egy adott területre specializált tudás (pl. WordPress, weboldalak, szerverek, rendszergazda végzettség stb.) szintén erős alapokat adhat a munkaerőpiacon való érvényesüléshez.

Mennyit lehet keresni informatikusként?

Nem ritka, hogy ma egy informatikus már akár kezdőként is megkeres bruttó 1 millió forint körüli összeget. Akinek pedig sikerül az elhelyezkedés, az adott cégnél és egyénileg is rengeteget fejlődhet napról napra. Persze nem mindenki kap egyből milliós összegeket, de azért IT-végzettséggel és szaktudással elhelyezkedni ma bőven van lehetőség.

Ami talán némi rizikó manapság, az a mesterséges intelligencia térnyerése, hiszen több rémhír is olvasható róla, hogy több informatikus is elvesztette munkáját az elmúlt időszakban. Ez a kérdés viszont más iparágakat is érint, az IT esetében pedig azt javasolnánk, hogy a cél, hogy tudjuk jól alkalmazni és integrálni a különböző MI alapú megoldásokat, viszont ha van valamilyen hozzáadott humán készségünk, kompetenciánk, továbbra is előnyben leszünk a “robotokkal” szemben.