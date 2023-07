Eredetileg március végére kellett volna befejeződnie a miskolctapolcai parkmegújítási projektnek, de ha a május 31-i módosított határidőre elkészült volna, akkor is hetven napos késést szenvedett volna az építkezés. Még most sem jelenthetjük ki, hogy vége a munkálatoknak, az viszont tény, hogy látszik a pozitív változás az Ősparkon, a Geometrikus parkon, illetve a Csónakázó-tavon és környékén.

Felelős kerestetik

Aki nyitott szemmel járt tavasszal Miskolctapolcán, láthatta, hogy a május 31-i határidőre biztos, hogy nem fejeződnek be a munkák. Így is történt. Veres Pál, Miskolc polgármestere Facebook-bejegyzésében is csak konstatálni tudta a helyzetet és arra utasította a projekt vezetőit, hogy keressék meg a késedelem felelőseit. Ma sem tudjuk még, hogy mikor lehet kijelenteni, hogy valójában kész a miskolctapolcai projekt. Egyelőre a felelősöket sem ismerjük.

Pályázatot írtak ki

Mindeközben - igencsak jelentős késéssel - az önkormányzat, pontosabban az ingatlangazdálkodásért felelős Miskolc Holding Zrt. már a Barabits sétányon kialakított pavilonok bérlőit keresi.

Így szól a hivatalos felhívás:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Zöld város kialakítása Miskolctapolca akcióterületen című projekt kereteiben a miskolc-tapolcai Barabits-sétányon három nagyobb és három kisebb méretű pavilont építettek fel. A nagyobb méretű, közel 15 négyzetméteres pavilonokban vendéglátás funkció, a kisebbekben - amely valamivel több mint 8 négyzetméter - egyéb funkciók megvalósítását pályáztatja meg a Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága.

A kis pavilonok esetében kizárólag turisztikai információs pont, helyi- és kézműves termékeket árusító üzlet, valamint ajándékbolt alakítható ki. A nagyobb pavilonok esetében kizárólag street food jellegű ételeket, illetve fagylaltot, süteményt, kávét üdítőt kínáló, vagy pékséggel foglalkozó vállalkozások jelentkezését várják. A helyiségeket már meg lehetett tekinteni. A pályázatok leadásának határideje július 28-a, a pályázatbontást pedig augusztus 1-jére hirdették meg.

Kifuttak az időből

Amennyiben augusztus elején kiderül, kik azok, akik a jövőben üzemeltethetik a Barabits sétányon kialakított három kisebb és három nagyobb pavilont, az már bizonyos, hogy erre az idegenforgalmi idény hideg vizet ihatnak azok a kereskedők és vendéglátók, akik vállalkoznak a pavilonok üzemeltetésére. A berendezéssel, indulással járó kiadásokat nem tudják ellensúlyozni érdemi bevételekkel.