– Az elmúlt években nagyon sok felújítás, útfelújítás történt a vármegyében, külön öröm, hogy ennek jelentős része érintette az én választókörzetemet. Örülök annak, hogy a Magyar Falu program keretében nem tudnék olyan települést megemlíteni a 79-ből, amely hozzám tartozik és pályázatot nyújthatott be, amely ne nyert volna el több pályázati forrást is. Ez is azt mutatja, hogy erősödik a vidék és én hiszem azt, hogy erős vidék kell ahhoz, hogy erős Magyarország legyen. A híd valóban jelkép is, összeköti a folyó partjait, országokat, településeket és embereket. A történelem során nagyon sok település, város nőtt ki a megépített hidak mellett, a kereskedelmi útvonalak mentén és azok a hidak a találkozások és a gazdasági, társadalmi életnek a központjai voltak, vagyis a fejlődés mozgatórúgói. Ahol hidakat építenek, ott az emberek nem akarnak szétszakítottságban élni – tette hozzá Demeter Zoltán.

Végül köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a munkálatokat és a magyar kormánynak, hogy biztosította a szükséges forrást.

Sok munka van mögötte

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye nem tartozott a rendszerváltás nyertes térségei közé. Rengeteg munka, erőfeszítés kellett ahhoz 2010-óta, hogy elérjük ezeket az eredményeket közösen, kezdte ünnepi beszédét dr. Alakszai Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye főispánja.

– De mi is kellett ehhez a fejlődéshez, amit ez a híd is szimbolizál? Szükség volt tervekre, amelyek helyben fogalmazódtak meg polgármesterek, képviselők segítségével. Szakemberekre, akik hozzátették a szaktudásukat. Magyarország kormányának támogatására. Külön öröm számomra, hogy az építési és közlekedési minisztérium és Lázár miniszter úr sokszor hangsúlyozza az utóbbi hónapokban, hogy a főváros és a vidék közötti egyensúly fenntartására törekszik, hogy a vidéki emberek ne legyenek másodrendű állpolgárai az országnak. Különösen fontos ez itt nekünk Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Ezekhez a fejlesztésekhez szükség van egy jól működő hivatalra, közigazgatásra, a mi kormányhivatalunkra is. Mi is egyfajta híd vagyunk, mert az átkelést igyekszünk segíteni a jogszabályok alkotta útvesztőben. Az én kollégáim is nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy támogassák a kivitelezőket és a tervezőket a szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő munka elvégzésében – tette hozzá dr. Alakszai Zoltán.

Nagy lehetőség a társégnek

Óriási öröm a számukra, hogy egy új műtárgy került a kezelésükbe és a régi rosszul funkcionáló eltűnt, egy problémával nekik is kevesebb, jegyezte meg Szilvai József, a Magyar Közút Zrt. vezérigazgatója.

– Ez már egy szabványos, nyolcvan tonna teherbírású híd, ami nagy lehetőség a térségnek, hiszen azok a teherautók, terhek, amelyek eddig nem tudtak ide bejönni most már igen, így az ipar, bányászat, mezőgazdaság fejlődésének ez a híd már nem lehet gátja. Bár nehéz időket élünk, de a minisztériummal, államtitkár úrral már azon dolgozunk, hogy miként tudjuk folytatni ezt a felújítási dömpinget, már vannak reménykeltő előttünk álló feladatok – hangsúlyozta a vezérigazgató. Egyben köszönetet mondott mindenkinek a jó együttműködésért, a híd kapcsán pedig a kivitelezőknek és a saját kollégáinak is.

A Bódva-híd A Bódva-híd elődje 1949-ben épült, az 1944-ben felrobbantott régi híd helyett, mely különleges szépségével hívta fel magára a figyelmet. Negyven méter nyílású, alsópályás vasbetonívvel hidalta át a Bódvát. Neves tervezője Fóli Róbert volt. A helyére épített híd azonban sem teherbírási szempontból, sem szélesség tekintetében nem felelt meg a mai igényeknek és előírásoknak. Később a híd súlyosan megrongálódott, ami miatta a szélessége már nem volt elegendő a kétirányú forgalomra. A statikai vizsgálat végül megállapította, hogy a hidat hosszú távon nem lehet biztonságosan és gazdaságosan üzemeltetni, mielőbbi átépítés szükséges. A munkálatok 2021 novemberében indultak meg.

