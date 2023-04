A miskolci közlekedés elmúlt évtizedeinek legnagyobb jelentőségű beruházása az Y-híd, amely megoldotta sz összeköttetést Martinkertváros és Szirma, valamint a belváros között.

Fontos szempont volt, hogy az egyre elterjedő kerékpáros közlekedés igényei is szerepet kapjanak a beruházásban. Az alapberuházás kiegészítéseként a város kerékpáros hálózata egy – ez idáig nem létező – elemmel bővül.

Ezért találták ki

Az Y-híd - mint belterületi közút - a szélső forgalmi sávokat használva, természetesen maga is kerékpározható. A családos-kisgyermekes, nagyobb biztonságra törekvő kerékpárosok számára viszont kifejezetten nehéz, és a forgalom miatt veszélyesnek minősül. A helyzet megoldására találták ki, hogy külön kerékpáros hidat építenek a csomópont Kisfaludy ágára, amely megkönnyíti a kerékpáros közlekedést.

A meglévő és működő, a Tiszai-pályaudvar mellől kiinduló Szinva-part kerékpáros főhálózati gerincet kötik össze ezáltal az egyre növekvő lélekszámú, belvároshoz közeli elhelyezkedésű Martinkertvárossal.

Speciális megoldás

A kerékpáros hídszerkezet tervezésénél alapvető szempont volt a műszakilag elérhető legkisebb hídpályaszerkezeti magasság. Célként fogalmazódott meg, hogy az északról csatlakozó rámpaszakaszon a legkedvezőbb eséssel, a lehető legkisebb magasságot leküzdve kelljen a kerékpárosoknak felhajtaniuk az igen magas vasúti pályaszelvény fölé. A hídtervezők ezért úgynevezett alsó pályás hídszerkezetet alkalmaztak, amikor a fő tartószerkezeti elemek, jelen esetben ívek a kerékpárospálya fölé magasodnak.

Maga a hídpálya korszerű acélszerkezet, az ívek alsó húrjait is alkotó peremtartók közötti, bordákkal merevített acéllemez egyben látja el a hossz- és keresztirányú teherhordási feladatokat. A magassági vízelvezetést is biztosító keresztirányú eséssel együtt is mindössze 35 centiméter vastagságú hídpályát tudnak alkalmazni. A karcsú csövekből összeállított főtartók enyhén kifelé döntött ívei és függesztőrúdjai látványos hídszerkezetté állnak össze.

Utolsó simítások

A látványos hídszerkezetet tavaly ősszel be is építették. Tavaszig azonban nem történt semmi, így a kerékpáros híd hosszú ideig a semmiből a semmibe vezetett. Az utóbbi hetekben azonban újra felvonultak az építők, és elkezdték kialakítani a kerékpáros híd két oldalán az utakat. Ma már jól látható, hogyan csatlakozik be az Y-hídon átvezető bicikliút a város kerékpárút-hálózatába.