Bemutatják a klasszikus Rómeó és Júliát, a Lúdas Matyit és a Csókos asszonyt is olyan új darabok mellett, amelyeknek a kezdeményezése is újító. Ez azonban tökéletesen beleillik a jelenlegi Miskolci Nemzeti Színház ars poeticájába. Erről a művészeti tanács tagjaival együtt beszélt a direktor. Béres Attila matematikus lévén is a függvények világából vette metaforáját.

– Fx=x. A színházban ugyanilyen állandó a műfaji sokszínűség és az igényességre való törekvés. Egy ilyen csapat, mint a miénk, most már csak hosszú távra tervez. Bizonyítottunk, hiszen több tízezer néző lép ki az épületből egy-egy előadás után hol mosollyal az arcán, hol pedig áhítattal. Az operettől és a drámától a klasszikusokon keresztül a kortárs magyar színműig és az abszurdig minden megtalálható a miskolci színházban – sorolta az igazgató, aki beszélt a különböző játszóhelyekről is.

– A Nagyszínház mindig is a populárisabb daraboké volt, a Kamara a gyerekeké és az én-keresés terepe, ahol költői realista színház jön létre. Próbálunk a klasszikus és a kortárs között lavírozni.

Konkrétan a darabokról

Szőcs Artur rendezi a Csókos asszonyt és Weöres Sándortól A kétfejű fenevadat. – Ha már hosszú távra tervezünk, akkor látható, hogy a Tatárok Magyarországban után most még csak a török hódításnál járunk, így sok időt szeretnénk még itt tölteni. Az operettek közül pedig nehéz választani, hiszen nagyon sok jót lehetett már látni az elmúlt években. Zerkowitznál az érdekelt engem, hogy hogyan lehet két teljesen eltérő közeg viszonyát bemutatni, ha túl közel élnek egymáshoz – mondta.

Rusznyák Gábor rendező elmondta, A pók hálójában című kortárs román színmű kevésbé ismert a közönség előtt. – Kiemelten fontos, hogy ilyenek is terítékre kerüljenek, ez pedig egy zseniális darab. Sokat foglalkozom mostanában a családon belüli szétbomlásokkal, és amikor már azt hiszi mindenki, hogy megjósolható a történet vége, akkor még ad egy plusz csavart és egy gyomrost is – jellemezte a darabot, majd beszélt arról is, hogy másik rendezése, a Marat/Sade pedig egy totális színház, ahol sok embert kell mozgatni. – Ez érdekel engem, ráadásul színházon belüli színház is van benne, mikor az elmegyógyintézetben előadnak egy darabot a betegek.

Kozma Attila, a Miskolci Balett vezetője elmondta, folytatják missziójukat. – Még mindig szeretnénk megszerettetni ezt a műfajt a miskolciakkal. A Mayerling című táncjátékban törekedtünk arra, hogy a közönségnek tetsző legyen, ezért nagyszerű a díszlet és jók a zenék – mondta.

Októberben mutatják be A nyugat császára című rémbohózatot a Kamaraszínházban Ascher Tamás Kossuth- és Jászai-díjas művész rendezésében.

Újítások jellemzik majd

Egyik újítás lesz Cser Ádámnak, a teátrum zenei vezetőjének operája, amiről Szabó Máté rendező azt mondta, úgy érezte, most kell zenét íratni a karmesterrel. Az Atelier ősbemutatója 2025 januárjában lesz, a brossúrában ez szerepel a cím alatt: "Színházunk alkotóit megihlette az a tengernyi személyesen átélt helyzet, ami egy előadás létrejöttét segíti és mindaz, ami akadályozza, aminek ellenére és amivel újra és újra megküzdve jön létre az, ami bizonyos pillanatokban felfoghatatlanul távolinak, néha kétségesnek vagy egyenesen lehetetlennek tűnik egy színházi produkció." Mindez második felvonása lesz Leoncavallo Bajazzók című operájának.

További újítás lesz Lőrinczy Attila dramaturg Az üvegcipőn túl című kamaraszínházi bemutatója 2025 februárjában. Az író a keletkezéstörténetről mesélt. – Tegyi Kornéllal koccintottunk a premier utáni banketten, amikor a fiatal színész megszólalt: „Kíváncsi leszek én, hogy mi lesz ebből a szép szerelemből." Azonnal működni kezdett a fantáziám a témában, majd egy elég gazdag, tizennégy oldalas szinopszist írtam – mondta el Lőrinczy Attila, aki elárulta, a történet karcosabb lesz, mint az eredeti, mégis happy enddel végződik, még ha fanyarabb lesz is. A darab különlegessége még, hogy ugyanazok a színészek játsszák, akik a kiinduló történetben formálták meg a szerepeket.

Bérleteket már május 15-étől újítanak meg, míg teljeskörű bérletértékesítés június 3-ától lesz a Miskolci Nemzeti Színházban.