A vegyipari életpályamodell népszerűsítésére, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye vezető iparágához kapcsolódó egyetemi képzések és a továbbtanulási lehetőségek bemutatására ötödik alkalommal rendezett Vegyipari Pályaorientációs Napot általános és középiskolás diákok számára a Miskolci Egyetem.

A pályaválasztás előtt álló korosztályt megcélzó Vegyipari Pályaorientációs Napot 2017 óta rendezi meg a MOL Petrolkémia, a BorsodChem és a Kiss Cégcsoport kezdeményezésére a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara, valamint az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) együttműködésével megvalósuló eseményre idén mintegy 500 diák érkezett a campusra.

Karrierlehetőséget nyújtó szakmák

„A kezdeményezésnek már hat éve is komoly létjogosultsága volt, napjainkban azonban még erőteljesebben jelentkezik az az igény, hogy az egyre bizonytalanabbá váló és változó világban egy olyan karrierlehetőséget nyújtó szakmát mutassunk be a fiataloknak, amely hosszú távon biztos megélhetést és kiszámítható szakmai életutat jelenthet számukra” - mondta Varga Béla, a BorsodChem Zrt. HR és kommunikáció területért felelős elnökhelyettese, akinek meggyőződése szerint a kazincbarcikai vállalat a vegyipar valamennyi szakmáján átívelő karrierpályákat kínál.

Fotó: Végh Csaba

„A vállalatoknak a szükséges létszámú és megfelelő felkészültségű munkaerő biztosításához nagyon szoros együttműködésre van szükség a vegyipari munkáltatóknak az oktatási intézményekkel. Aktívan részt kell vennünk az oktatási struktúra alakításában és olyan újszerű toborzási módszereket kell alkalmaznunk, amelyekkel a még jóval a pályaválasztás előtt álló korosztályt is meg tudjuk szólítani” – hangsúlyozta.

Ötödik alkalommal

A MOL Petrolkémia ötödik alkalommal vett részt a Miskolci Egyetem által szervezett pályaorientációs napon.

Elmondták: a társaság növekedéséhez szükség van az új, tehetséges munkaerőre, a jövő szakembereire, olyanokra, akik fiatal koruktól kezdve ismerik azt az ipari környezetet, amelyben felnőttként dolgozni fognak. Ahhoz, hogy a gyerekek mérnöki pályára lépjenek, a természettudományok szeretetét már minél korábban fel kell fedeztetnünk velük, aminek nagyszerű platformja a Miskolci Egyetem rendezvénye - hangzott el a MOL Petrokémia részéről. Az előző évekhez hasonlóan most is a Tiszaújváros és vonzáskörzetébe tartozó olyan általános, és középiskolásokat hívtak meg a rendezvényre, akikkel régóta szoros kapcsolatban áll a vállalat. A Vegyipari Pályaorientációs Napon a diákok maguk végezhettek kísérleteket vagy próbálhatták ki a hat duális formában elérhető képzésüket. Saját duális tanulóinktól pedig első kézből kaptak információt arról, milyen is a MOL Petrolkémiánál tanulni.

Fotó: Végh Csaba

Sokrétű tapasztalat

A Sajóbábonyi Vegyipari Parkban működő KISS Cégcsoport vállalkozásai szakirányú szolgáltatásaik révén számos területen jelentős kapcsolatokat építettek ki a borsodi régió nagy vegyipari vállalataival – tájékoztatott Kiss László tulajdonos, a cégcsoport vezetője. Energetikai vonalon a KISERŐ Kft. játszik jelentős szerepet az ipari parkban működő vegyipari vállalkozások ellátásában. A társaság elsősorban a Miskolci Egyetem villamosmérnöki és erősáramú villamosmérnöki képzésein végzett hallgatóknak kínál munkalehetőséget. A KIS Kft. szerelőipari vállalkozásként elsősorban a gépész területen végzettek számára kínál munkahelyet komoly továbbképzési és karrierlehetőségekkel. Az ÉMK Kft. a vegyipari veszélyes hulladékok ártalmatlanításában, energetikai és egyéb típusú hasznosításában szerzett sokrétű tapasztalatot, a cég gépész- és vegyésztechnikusok, anyag- és vegyészmérnökök, vegyipari gépészek számára kínál fejlődési lehetőségeket. Az analitikai kémia iránt érdeklődők pedig a KISANALITIKA Kft.-nél számíthatnak érdekes munkát, biztos megélhetést nyújtó állásra - emelte ki.