Beton címmel jelent meg Haklik Tamás, – vagy, ahogy sokan ismerik, Shocker Rhymes – könyve néhány hónapja. A kötet igazi korlenyomata a kilencvenes évek fiatalságának, a rendszerváltás után légüres térbe került generációnak, a sorsod Borsod érzésnek. A rapperből íróvá avanzsált Tamás mindezt Ózdon élte meg, ahol talán még a megyeszékhelynél is nagyobb problémát okozott a nehézipar összeomlása.

Bár az életében megmaradt a zene, és az irodalomban sem szakadt el tőle teljesen, de Tamás lassan teljesen az írás felé fordult a rappeléstől. Az első regénye nem jelent meg nyomtatásban, de sokan olvasták és egy díjnyertes dokumentumfilmnek is alapot adott. A második, Beton című azonban már nyomtatásban is eljutott az olvasókhoz, Tamásnak pedig további tervei is vannak vele.

Ezekről és a kilencvenes évek hangulatéról is mesélt Horváth Imrének A zene az kell című podcast beszélgetésben.

Hallgassa meg!

