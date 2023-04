Több helyen megbontotta a regéci-vár tetőszerkezetén a héjazatot az egy héttel ezelőtti, közel száz kilométeres szél. Mint emlékezetes, akkor a térségre narancs, vagyis másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a viharos légmozgás miatt. Bakos Ferenc polgármester munkatársunknak elmondta: abban a magasságban, ahol a vár áll, sokkal erősebbek a széllökések, mint a hegy tövében. Éppen ezért már hozzászoktak, hogy alkalmanként az öregtorony tetejét egy-két helyen megbontja a vihar, amit általában maguk helyre is tudnak állítani.

A polgármester kiemelte: bíztak benne, hogy a nemrég megépült palotaszárny tetőszerkezete – mivel alacsonyabb a toronynál - kevésbé lesz érzékeny a szélre. Sajnos most bebizonyosodott, hogy ez nem így van, ugyanis több helyen megbontotta a szél a héjazatot a palotán is – mondta a polgármester. Hozzátette: most úgy néz ki a vár, mintha meteorzápor érte volna, több helyen négyzetméteres területeken károsodott a tető.

Bakos Ferenc érdeklődésünkre elmondta: az épület biztosítva van, a kárt már jelezték a biztosítónak, várják a kárszakértőt. Becslése szerint a kár várhatóan milliós nagyságrendű lesz, a helyreállítást pedig a problémás helyszínek nehéz megközelíthetősége miatt valószínűleg speciális szakemberek bevonásával kell megoldani. Megjegyezte: a szél miatt egy napig az áramszolgáltatás is szünetelt a településen.