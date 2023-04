A napokban történt az eset a fővárosban: a tanárok előtt bezáródott a 4-es metró ajtaja, így a kísérő nélkül maradt gyerekekkel indult el a szerelvény. A diákok pánikba estek. A tanárok szerint a sok leszálló miatt nem volt elég idejük a felszállásra, a BKV szerint viszont a kísérők hibáztak. A történtek kapcsán miskolci intézményvezetőket kérdeztünk, milyen szabályok vonatkoznak gyermekcsoportok iskolai utazására.

– Konkrét, központi szabályozás nincs, minden iskola maga alakítja ki a biztonságos utazás előírásait – mondta Beluzsárné Torkos Erzsébet, a Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium általános iskolai intézményvezetője. – Budapestre minimum három pedagógus megy egy osztállyal, de nagyon fontos a diákok alapos tájékoztatása, felkészítése. Kezdő pedagógusként éveken át vándortáboroztattam gyerekeket, és gyakran utaztunk tömegközlekedési eszközzel a fővárosban. Mindig az volt a szabály, hogy ha valaki vagy valakik lemaradnak a metróról, akkor a járművön ülők leszállnak a következő állomáson, és bevárják a többieket. Ezt fontos előre tisztázni, hogy a gyerekek ne essenek pánikba. A fővárosban nagy a tömeg, könnyen előfordulhat, hogy valaki lemarad. Arra is kell figyelni, hogy a három pedagógus ne a gyerekcsoport után szálljon fel, hanem egy legyen a sor elején, egy középen, egy pedig a végén. Akkor nem fordulhat elő, hogy a diákok nevelő nélkül maradnak – jelezte az intézményvezető.

Hozzátette: budapesti kirándulások alkalmával még nem fordult elő a budapestihez hasonló eset az iskola történetében. Ma már az is könnyíti a helyzetet, hogy a diákoknak van mobiltelefonjuk. Fontos, hogy mindenkinek legyen meg a pedagógus száma, hogy baj esetén azonnal tudja hívni. Régebben még ez a lehetőség sem volt meg.

Könnyű elkeveredni

Oroszné Papp Klára, a miskolci Görögkatolikus Általános Iskola igazgatója is azt mondta lapunknak, hogy írott szabályok nincsenek a gyermekcsoportok utazásával kapcsolatban. Az iskolában azonban az az előírás, hogy Miskolcon két pedagógussal utazhat egy osztály. Minden tanévben a negyedik osztályosok elmennek a fővárosba, hogy megnézzék a Parlamentet, a Szent Koronát és a Szent István Bazilikát. Vonattal teljesen ingyenes lenne az út, de a szülők inkább kifizetik a kirándulóbusz árát, mert féltik a gyerekieket a fővárosi tömegközlekedéstől.

– Pedig a gyerekek nagyon élveznék a metrót, mert sokan még nem utaztak vele, de a szülők a biztonságosabb megoldást választják. Abból a szempontból érthető az aggodalmuk, hogy a fővárosban könnyű elkeveredni, hiszen nagy a tömeg. Még a nagyobbak is elmélázhatnak egy percre, és máris lemaradnak a járműről. Ma már szerencsére van a gyerekeknek mobiltelefonjuk, így fel lehet őket hívni, ha valami gond van. Az azonban alapszabály, hogy az egyik pedagógus mindig a csoport elején, a másik pedig a végén halad. Miskolcon busszal és villamossal is gond nélkül tudunk közlekedni, soha nem történt még baj. Budapesten azonban nagyon sok ember közlekedik, ott jobban kell figyelni – hangsúlyozta az igazgató.