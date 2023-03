Soós Attila, Fidesz:

Az a feladat, hogy ezt a várost minél jobban vezessük. Nem lehet mindig az az érv, hogy nem ad pénz a kormány. Négy év után is azzal büszkélkedik a városvezetés, amit az előző városvezetés indított el. Be kellene ezt már fejezni! Egy költségvetés nem lehet bizonytalan, tervezhetőnek kell lennie. Nem reflektál a miskolciak igényeire a költségvetés. Nem elegendő a város fenntartására szánt pénz. Együtt kellene gondolkodnunk és tennünk politikai hovatartozástól függetlenül. Ez a város most leszakadóban van. Ezen kellene változtatnunk panaszkodás helyett. Volt jobb körülmények között a város a korábbi polgármesterek vezetése idején.

Bajusz Gábor, Fidesz:

A miskolciak nem érzik, hogy a teljesítőképesség határáig ment volna el a városvezetés a költségvetés tervezése kapcsán. A fölösleges kiadásoktól kellett volna megszabadulni.

Badány Lajos alpolgármester:

A városüzemeltetési bizottság értékelte a városüzemeltetésben és a közösségi közlekedésben tett erőfeszítéseinket, mert ellenszavazat nélkül fogadta el a költségvetési tervezetet. A közösségi közlekedés önként vállalt feladat, de az önkormányzat ezt erőn felül meg fogja oldani. Miskolcon hétvégén is járnak a villamosok, míg Debrecenben nem. Úgy gondoljuk, erősebb szakmai felügyelet kellene az MVK felé. A közbiztonság mutatóinak romlásában az életkörülmények romlása is belejátszik. A gazdasági helyzet romlik.

Hollósy András, KDNP:

Épp ideje volt felismeri, hogy erősebb ellenőrzés kellene az MVK felé. Lakosságarányosan Miskolcon haltak meg a legtöbben a Covid idején. Ezt sem kezelték megfelelően helyben.

Szopkó Tibor alpolgármester:

Továbbra is demagógia. Azt mondják, hogy mindig követelünk valamit. Igen, követeljük az önkormányzati finanszírozás reformját. Úgy, mint a többi magyar nagyváros. Amíg ez nem történik meg, Miskolc vezetése sem tudja megfelelően működtetni a várost.

Soós Attila, Fidesz:

Döbbenet számomra, hogy a menetrendért az MVK felel. Nem, hanem az, aki kinevezi a cég vezetőjét. A városüzemeltetési bizottság ülésén a Fidesz képviselői nem vettek részt, ezért fogadták el ellenszavazat nélkül a költségvetést. A bizottsági ülések rendszere kiszámíthatatlan, nem lehet igazodni hozzá.

A miskolci közgyűlés percről percre itt!