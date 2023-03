Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:

A költségvetés a város működésének tükre. A gazdálkodás alapdokumentuma. A tömegközlekedés az elmúlt három évben kritikán aluli szinten működik. Még a Volán-buszok is sűrűbben járnak. Idén több támogatást kap az MVK Zrt., amit örömmel látunk. Felvetődik, hogy ezáltal idén jobb lesz-e a szolgáltatás, azaz sűrűbben járnak-e a buszok, villamosok? Ez alapkérdés. Alapkérdés a közrend és közbiztonság, amely az utóbbi években megbukott. Köszönjük a rendészeink munkáját, de valami gond van a rendszerben.

A költségvetés egyensúlyra tervezett, de kérdés, hogy minden tételét teljesítik-e? Tavaly is betervezték a Salkaházi-támogatást, mégsem kapták meg a miskolci idősek a nekik jogosan járó juttatást. Idén hogy lesz? Az önkormányzat és intézményei is kapnak állami támogatásokat idén is. A frakciószövetség ezt a költségvetést nem tudja támogatni.

Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város:

Gondoskodónak tartom az idei költségvetést, amelyben a városban élőket segíti az önkormányzat a gazdasági nehézségek ellenére. Ragaszkodtam a Salkaházi Sára Program folytatásához. Tudjuk, hogy minden forint számít a nyugdíjasoknak, hiszen a kormány veszteséget okoz az időseknek.

Varga Andrea alpolgármester:

A kormány nem az önkormányzatot támogatja, hanem Miskolc működését. Nem a kormánynak van pénze, hanem az országnak. Igazságosan kellene elosztani a közös pénzt. A város, az intézményei és a miskolci polgárok vállalnak áldozatot egy igazságtalan elosztás miatt. Vissza kell kapnia a városnak az erejét.

Dr. Nagy Ákos, Fidesz frakcióvezető:

A városvezetésnek előzetesen lenne szükséges közölni az adókat, a lehetséges szolgáltatásokat. Így válhat az ott élők számára láthatóvá a város helyzete. Ez a költségvetési tervezet hazug, álságos és a városlakókat sértő, mert nem reflektál a közigényekre. Ha ilyen a helyzet, akkor nem szórjuk a pénzt (külföldi utakra, magánfesztiválokra stb.), hanem arra költjük, amire a városlakóknak szüksége van. Ez itt nem így van, ezért elfogadhatatlan. Szorítunk, hogy idén kifizessék például a Salkaházi juttatást.

Erdei Sándor, Velünk a Város:

Egy kiló kenyér 96 forint. Egy minimálbérből élő a fizetése 10 százalékát erre költi. Ez a kormány műve. És még sokáig lehetne sorolni a visszásságokat.

Dr. Kovács László, KDNP:

Azt szerettem volna elérni, hogy helyi ügyekről, a költségvetésről szóljon a vita, ne országosakról. Meg kellene szakítani az ilyen beszédeket.

Bazin Levente, Velünk a Város:

Miskolctól adóbevételeket vont el a kormány. Közel évi 5 milliárd forintról van szó. Az előző önkormányzat eladósította az MVK-t, ennek az önkormányzatnak ezt kell kezelni. Ezt kezeljük mi. Mi zöld várost képzelünk el és a fejlesztéseink ezt szolgálják Tapolcán, Lillafüreden és az Avason. A kulturális és oktatási intézményeinket fejlesztjük. És ez a folyamat folytatódik is.

Deák-Bárdos Mihály, Fidesz:

Azt üzenem képviselőtársaimnak, hogy többet foglalkozzanak saját körzetükkel. Volt olyan, hogy egy tavaly szeptemberben bejelentett illegális hulladékhalmot idén januárban saját képviselői keretem terhére szállíttattam el.

