Miskolci olvasóink jelezték, hogy több helyen találkoznak kiszáradt fákkal a városban, melyeket részben ki is vágnak a szakemberek. Mekkora lehet ez a mennyiség városi szinten, mi okozhatja a jelenséget és várható-e a fák pótlása? - érdeklődtünk a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-nél.

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Miskolc város közterületein végez parkfenntartási munkákat, írták válaszként portálunknak.

Ezek a tevékenységek jellemzően március 15-ig tartanak, utána a szabályok szerint csak élet- vagy balesetveszély esetén végzik az ilyen tevékenységeket, tekintettel a növények vegetációs időszakára és a madarak fészekrakására. A társaság a fák és cserjék ápolását a fás szárú növények védelméről, az állatok védelméről és kíméletéről, valamint a természet védelméről szóló jogszabályok alapján végzi. A Városgazda folyamatosan monitorozza a fenntartásába tartozó fás területeket, veszély észlelése esetén pedig azonnal beavatkozik. Előfordulnak olyan esetek is, amikor még egy fa nem vált ugyan veszélyessé, de a szakemberek úgy ítélik meg a körülmények alapján, hogy hamarosan megdől vagy egy ága leszakadhat, akkor is beavatkoznak. Indokoltság esetén hasonlóan járnak el az esztétikai értékkel már nem bíró növények esetén is. Azt, hogy pontosan mikor és mely fákat kell kivágni, számos tényező befolyásolja. Ilyen körülmény a többi közt az időjárás is. Egy jellemzően csapadékszegény, forró, száraz nyár alaposan megviselheti a fákat, különösen igaz ez a tűlevelűekre. Ha a fák elszáradnak, könnyebben repednek, törnek és válnak balesetveszélyessé például egy nagyobb szél, vagy hirtelen lehulló hó hatására. Amennyiben ezek a fák járdák vagy autóutak mentén helyezkednek el, zavarhatják a közlekedést, valamint élet- és balesetveszélyessé válhatnak. Ilyen esetben a Városgazda szakfeladatot ellátó csoportja eltávolítja, kivágja az adott fát, írták a városgazdák.

Soraikból kiderült, hogy 2023 első nyolc hetében a Városgazda összesen 129 fát vágott ki a fenntartásában lévő területeken.

Ezek pótlására még az idén megtörténik, az ilyen munkákat jellemzően ősszel, a lombos fák telepítésére alkalmasabb időszakban végzik el.