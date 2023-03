Hogyan lehetne minél kényelmesebben feljutni a miskolci belvárosból az avasi kilátóhoz?

Ez a kérdés - nem túlzás állítani - politikai érától függetlenül azóta érdekli a város vezetését, amióta létezik a tévétorony. Kézenfekvő a válasz, az egyébként pár száz méteres távolságot az Erzsébet térről kiindulva gyalog, a felfelé vezető lépcsősoron le lehet küzdeni - ha szükséges - néhány pihenőt beiktatva. Másik lehetőségként adódik, hogy az ember felül egy buszra, amely persze jókora kerülővel eljuttatja az avasi végállomásra, ahonnan el lehet sétálni a kilátóhoz.

Persze minden időben felvetődött, hogy mennyivel egyszerűbb lenne közvetlenül a belvárosban egy olyan közlekedési eszközre felülni, amely - úgymond - légvonalban teszi meg a távolságot a kilátóig és közben még nézelődésre is lehetőséget biztosít az utasok számára.

Az elmúlt évtizedekben volt már szó sikló, vagy fogaskerekű építéséről, de leginkább a libegő, vagy ahogy a szakmabeliek nevezik - zártkabinos felvonó - adódott népszerű megoldásnak. Az építéshez szükséges nem csekély anyagiakon túl az volt még gátja a terveknek, hogy alaposan bele kell nyúlni az avasi hegyoldalba egy ilyen beruházáshoz. Kétségtelen, hogy a libegő tűnik a legkevésbé rossz megoldásnak.

Ígérik: libegő lesz

A libegőépítés újra előkerült az asztalfiókból. Most annak kapcsán, hogy megkezdődött az avasi kilátó és környékének megújítása. Veres Pál, a város polgármestere a kivitelezési szerződés megkötésekor említette, hogy libegővel szeretnék megoldani a belvárosból a kilátóhoz jutást. A részletekről aztán Szopkó Tibor fejlesztéspolitikáért felelős alpolgármester beszélt, mondván, ez lesz a város leglátványosabb beruházása, amelyet a jelenlegi uniós ciklusban Miskolc fejlesztésére elkülönített mintegy 31 milliárd forintos TOP Plusz keretből szeretnének finanszírozni. A libegő projekt - az előzetes kalkulációk szerint - mintegy 4-5 milliárd forintba kerülne.

A zártkabinos felvonókra nagyon sok példa van a világban

Most is az az elképzelés, hogy a belváros Szent István tér, Erzsébet tér környéki részéről indulna a libegő, és a kilátó közelében érne fel az Avasra. Az is felvetődött, hogy az Avas-tető és az autóbusz-végállomás között is lenne közvetlen összeköttetés. A libegőn zárt kabinok lennének, amelyek 10-12 utas befogadására alkalmasak, de lehetséges lenne kerékpárt és babakocsit is szállítani rajta. Természetesen az akadálymentesítés feltételeinek is meg kell felelniük.

Azt ma még nehezen tudjuk elképzelni, hol lesz hely kialakítani a két fogadóállomást, és a kötélpálya tartóoszlopainak is nem csekély hely szükséges a hegyoldalban.