A kábítószerek használata az egészségre is hatalmas kockázattal jár, hiszen a drogok hosszú távú használata komoly egészségkárosodást okoz, túladagolása pedig halált. De az is kockázatos, hogy a sokszor ismeretlenektől vásárolt új pszichoaktív anyagok a fogyasztó (sokszor a szakemberek) számára ismeretlen összetevőket tartalmaz, amelyek szintén bármilyen egészségkárosodást okozhatnak, vagy a használó az életét is kockáztatja. Ugyanakkor sok esetben már maga a szer használata is bűncselekménynek minősül, de a kábítószert fogyasztók gyakran válnak egyéb bűncselekmények elkövetőivé is. Ugyanakkor nem jobb a helyzet egyéb szenvedélybetegségek esetén sem, mondja a szakember.

Jó azért tudni: van segítség, ha valakiben megszületik az elhatározás arra, hogy változtatni szeretne az életén. A Miskolcon üzemelő Drogambulancia már nagy gyakorlattal rendelkezik a szenvedélybetegek kezelésében, hatékony segítséget tudnak adni a hozzájuk fordulóknak, amelyet bizonyítanak az eredményeik és a visszajelzések is.

Dobos Tímea

Fotós: Ádám János

Dobos Tímea, a Drogambulancia Alapítvány elnöke Sziréna című podcast adásunkban nem csak arról beszélt, hogy milyen szolgáltatásokkal várják a hozzájuk fordulókat, hanem arról is, hogy mi a tapasztalat a kliensek életkora, családi háttere kapcsán. Illetve az úgynevezett Elterelés szolgáltatásról is beszélt. Erre akkor kerül sor, ha valakit a hatóságok köteleznek erre, illetve ezzel válthatnak ki egyéb jellegű büntetést. Sokan kényszerből érkeznek hozzájuk, de van, aki szerint az Elterelés és a Drogambulancia mentette meg az életét.

