Elkészítette a történelmi Avas rekonstrukciójáról szóló tervet Rudolf Mihály – ennek kapcsán készített interjút vele az Észak-Magyarország.

A megyei lap 2003. február 6-i számában ezt mondta a neves építész: „az új városvezetés úgy gondolja, fejleszteni kell az Avast. A régi is így gondolta, a megbízást még az előző ciklusban kapta a Hadas Műterem általam vezetett mérnökcsapata. Ez politikamentes téma, nem függhet a négyéves politikai kurzusoktól. Eddig is tudták, hogy valamihez kezdeni kell; csak még nem ért el odáig a szekér”.

Az interjúból kiderül, olyan ember kapta a megbízást, akit szakmai tudásán kívül személyes kötődése is predesztinált a feladatra. „1979 óta ismerem a várost, évek óta az Avas aljában lakom. Azóta nem fejlődik: lecsüngő ágban van. Különleges hely ez, különleges a romlása is. A terület negyvenezer éve lakott. Amikor a házam helyét ástam, gyönyörű szakócákat találtam. A város történelme során sokáig az Avas jelentette a belvárost. Most itt a lehetőség, hogy visszaállítsuk a régi fényét.”

Az építész a beszélgetésben védelmébe vette az önkormányzatot, annak kritikusaival szemben, akik szerint a helyhatóság „maga sem tudja, mit akar az Avassal”. Rudolf Mihály viszont úgy látta, az önkormányzatnak van elképzelése, ám még nem tudta formába önteni. „Én örültem, hogy a megbízó nem adott programot: hogy ezt és ezt kell megterveznünk. Szabad kezet kaptunk” – fogalmazott.