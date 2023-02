Folytatódik a közmunkaprogram idén Sátoraljaújhelyen – közölte Dankó Dénes, a város alpolgármestere a boon.hu-val. Hozzátette: az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy ebben a tekintetben egyre inkább szűkülnek a lehetőségek, mivel az elmúlt években sokan piaci alapú munkát találtak a versenyszférában. Kiemelte: amikor a kormány jelenlegi formájában létrehozta a közmunka program kereteit, akkor az volt a cél, hogy azokat a munkaképes embereket, akik valamilyen ok miatt kiestek a munkaerő piacról, elkezdjék visszavezetni a munka világába. Ehhez az első lépés nem a versenyszféra volt, hanem az ahhoz vezető úton egyfajta ugródeszkaként szerepelt a közmunka – idézte fel az alpolgármester.

Látványos eredmények

Emlékeztetett rá, hogy volt olyan időszak a város életében, amikor több mint ezer embert „forgattak meg” három hónapos ciklusokban a közfoglalkoztatottak körében. Ekkor nagyon látványos eredményeket is sikerült elérniük, sokrétű tevékenységet folytattak a közmunka programok keretében. Azonban egyszer csak azt vették észre, hogy elkezdtek fogyatkozni a rendelkezésre álló emberek, mivel sikerült piaci alapú munkahelyeken elhelyezkedni főként amiatt, hogy a közfoglalkoztatás eredményeként újra fel tudták venni a napi munkához szükséges ritmust, vagy fejlődni tudtak a szakmájukban – folytatta Dankó Dénes.

Hozzáfűzte: az önkormányzatnak is jó volt ez a program, hiszen volt olyan, akinek a közmunka program során derültek ki az értékei, vagy bár volt valamilyen szakmája, de korábban nehéz sorsa miatt kallódott a világban, ám ennek a foglalkoztatásnak köszönhetően végre fejlődni tudott, értéket teremthetett. Mostanra viszont már egyre kevesebb az olyan munkavállaló, aki belefér ebbe a programba – közölte az alpolgármester. Ráadásul – tette hozzá – a mostanában rendelkezésre álló emberek már kevésbé hatékonyak. Ettől függetlenül a sátoraljaújhelyi önkormányzat továbbra is tervez a közmunka programmal – emelte ki. A város körülbelül 30-40 embernek tud majd munkát adni e keretek között ebben az évben például az agrárközmunka és az értékteremtő közmunka keretében – közölte. Jelenleg készül a város költségvetése és a Városellátó Szervezet is vizsgálja, hogy milyen területeken tud kapcsolódni az országos közmunka programokhoz – mondta Dankó Dénes.