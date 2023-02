A mezőkövesdi volt szovjet katonai repülőtér a múlt század ötvenes éveiben készült és a nyolcvanas évek közepéig használták. A területet 2007-ben kapta tulajdonba Mezőkövesd, Mezőkeresztes és Miskolc önkormányzata. A tulajdonosok 2008-ban szerződést kötöttek az ír-magyar tulajdonú Fieldstone Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel azzal a reménnyel, hogy logisztikai központként és a polgári repülés egyik bázisaként újra életet lehelnek a repülőtérbe. 2011-ben Budapesten be is jelentették a projekt megindulását, ennek ellenére nem történt semmi.

Hat elvesztegetett év után 2104-ben aztán újra a tulajdonos önkormányzatoké lett a mezőkövesdi repülőtér. Az önkormányzatok szerződést bontottak a befektetőcéggel, mert úgy gondolták, más utat kell választani a fejlesztéshez. Azóta nem sok történést jegyezhettünk fel, ha csak nem azt, hogy sportrepülők vették birtokukba a reptér egy részét.

Befektetőt vár Mezőkövesd

Nemrég Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere egy a boon.hu-nak adott interjúban a következőket mondta a repülőtérről: „Ezt a lehetőséget és adottságot vétek nem kihasználni! A mezőkövesdi repülőtér kifutója a Liszt Ferenc repülőtér után a második legnagyobb az országban: 80 méter széles és 3,5 kilométer hosszú, a gurulóutak is kiválóak. A közúti – autópályán is könnyen megközelíthető a város – és vasúti közlekedés színvonala tökéletes. Ezekkel az adottságokkal ez a terület ideális befektetési célpont lehet egy multinak. Remélem, rövidesen meg is érkezik!”

Korlátozott a beleszólás

Úgy tűnik, hogy a reptér másik (vagy harmadik) tulajdonosa, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nem vár erre a potenciális befektetőre, hiszen a közgyűlés március 2-ra összehívott ülésének egyik napirendi pontja kapcsán a testület arról fog döntést hozni, hogy értékesíti a mezőkövesdi repülőtérben meglévő egyhatodnyi tulajdonrészét. A hivatalos értékbecslés szerint a tulajdonrész mintegy 1,4 milliárd forintot ér, tehát ennyiért kell meghirdetnie az önkormányzatnak az eladást. A közgyűlés elé kerülő előterjesztésben azzal indokolják a tulajdonrész lértékesítését, hogy a kis hányadból (egyhatod rész) adódóan a terület hasznosításába csak korlátozottan tud beleszólni Miskolc, ezért az eladásból származó bevétel nagyobb haszonnal kecsegtet.