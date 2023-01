A kérdésre – miszerint milyen évet zárt és milyen évre vágyik – több nézőpontból, vagy inkább álláspontból válaszolhat, mondja Kishonthy Zsolt művészettörténész, a MissionArt Galéria társtulajdonosa.

"A magánéletit most gondolom hagyjuk, azzal minden rendben, de a hivatásom felől nézve is. Mint galériás műkereskedő azt látom, hogy a válság egyáltalán nem látszik a művészeti piacon 2022-t tekintve, hiszen újabb és újabb rekordárak születtek a klasszikus és a kortárs szegmensben is. Az általam is vezetett MissionArt Galéria persze (sajnos) nem ezekben a legfelső régiókban tevékenykedik, megelégszik a középmezőny biztonságot nyújtó, és jó szakmai tevékenységet lehetővé tevő közegével. Itt se látszik azonban nagy hanyatlás, sőt. Mindez azonban nem a MissionArt miskolci működéséről szól, kizárólag a budapesti galériánk tevékenységéről, ami az anyagiakat illeti. Jellemző, hogy miközben a fővárosban főleg profitorientált kiállításokat rendezünk, Miskolcon már átváltottunk nonprofit működésre, főleg a helyi fiatalok, fiatal művészek és rendezvények támogatására. Ilyen szempontból nem volt rossz évünk itthon sem, bár galériánk itthoni működését felfüggesztettük a fűtési szezon alatt. Ez sajnos sok mindent elárul.

Miskolci munkánk nagy részét az önkéntes munka adta, szoros kapcsolatban a város intézményeivel. Jó volt a Hangszínhely Fesztivál néhány napja, jó hogy rendszeres jazz programok indultak a MÜHA kávézójában, jó, hogy az új helyre költözött Grizzly kocsma sok új kulturális programot kínál, jó, hogy jövőre elindul egy szorosabb együttműködés a MÜHA, a MissionArt, a Miskolci Galéria és az egri és budapesti művészeti egyetemek között. Nagyon bízom abban, hogy ezek a nem túl nagy anyagi ráfordítással járó programok lendítenek a város művészeti életén, hétköznapjain. Régi vesszőparipám, hogy a szűkös időkben a városnak még jobban kell támaszkodnia a lokálpatrióta, és különösebb érdek nélkül is öntevékeny polgárokra, egyesületekre, vállalkozásokra, hiszen már közhely, hogy minden nekik célzottan nyújtott pénz sokszoros eredményt hoz a közösségi életben.

Harmadik nézőpontból az egyik legjelentősebb miskolci kulturális „intézmény”, a Műút folyóirat felelős kiadójaként az mondhatom, hogy a 2022-es tetszhalott állapotból végre újra felébred a lap, és 2023-ban a régi, megszokott rendszerességgel jelenik majd meg, a szokásos legmagasabb színvonalon. Erre lesz majd bizonyíték a január 9-i összevont lapszámbemutatónk Budapesten a Három Hollóban. Itt is egy remény, nagyon bízunk a következő évben, emellett erős szándékunk, hogy a Műút újra nagyobb jelentőséggel vegyen részt a helyi művészeti életben, legyen házigazdája sok irodalmi, művészeti eseménynek a MissionArt Galériabeli szerkesztőségében.

Abba nem igen látok bele, hogy Miskolc hogy fordul rá a 2023-as évre, csak bízhatunk benne, hogy tavasszal talán már újra úszhatunk a selyemréti strandon, ennek hiányát sokan nagyon tragikusan éljük, éltük meg. Azt hiszem, hogy vannak bizonyos funkciók és feladatok, amelyek elvben hozzátartoznak egy város alap működéséhez. Ez biztos, hogy ilyen. Nem tudom, ebben mire támaszkodhat a város vezetése, és azt sem, hogy mi vezetett ide. Az országban járva sehol sem látok ilyen mérvű spórolást, mint Miskolcon, fáj az ember szíve emiatt" – fogalmazott Kishonthy Zsolt.