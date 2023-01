Az árvízhelyzet már javul vármegyénkben. Sehol sincs már harmadfokú készültség a megáradt folyók miatt, azonban a Bodrogon hétfőtől másodfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Továbbra is magasabbak az átlagosnál a folyók vízállásai, de komolyabb beavatkozásra nincs szükség az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint.

Nincs utánpótlás

A szakemberek azzal számolnak, hogy mivel a napokban nem várható jelentősebb mennyiségű csapadék, így az árvízhelyzet sem romlik majd, és a tetőzések után folyamatos apadás várható, így a hét második felére a vármegyében található folyók zömében a vízállás helyreáll majd. A Hernád alsó szakaszánál, Gesztelynél elsőfokú árvízvédelmi készültség van érvényben a levonuló árhullám miatt.

A Bodrogot leszámítva, minden folyó apad

„A Sajó a Hernád és a Tisza is egyértelműen apad, a felsőbb részeken szembetűnő az apadás mértéke, az alsóbb szakaszon is folyamatosan csökken a vízállás a mederben” – mondta portálunknak Siklós Gabriella az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Rámutatott: Nincs utánpótlás a folyók vízgyűjtő területein, így mindegyik vármegyei folyón levonulóban van az árhullám. „Jelenleg a Bodrogon van másodfokú árvízvédelmi készültség a levonuló árhullám miatt” – hangsúlyozta. A szóvivő rámutatott: Mivel a Bodrog a Tiszába folyik, így ott is lehet még egy jelentősebb vízszintnövekedés.

Vannak még lezárt útszakaszok

Korábban megírtuk, de továbbra is aktuális: a Magyar Közút Útinform szolgálatának vasárnap reggeli tájékoztatása szerint a Sajó áradása miatt vármegyénkben lezárták a Sajókaza-Aggtelek-Szin összekötő utat a 26-os főút és Sajókaza között. Sajókaza település Múcsony és Felsőnyárád irányából továbbra is megközelíthető. A Muhi-Köröm összekötő utat lezárták, valamint a komp sem közlekedik a két település között, illetve Sajóörös és Kesznyéten települések között a Sajó áradása miatt teljes útzárat vezettek be. A Hernád folyó is kilépett a medréből. Bőcs településen a folyó a két településrészen már az úton folyik, de a közlekedést egyelőre nem akadályozza. A felsorolt útszakaszok egyébként ártéren találhatóak.

A Voláninfó rendkívüli hírében szintén felhívta a figyelmet, hogy a Sajó folyó áradása miatt lezárták a 36107-es utat Kesznyéten és Sajóörös között. Ez kihatással van a menetrend szerinti távolsági buszok közlekedésére is, így érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnánk.