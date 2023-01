Ónodnál is árad a Sajó, a vár épületénél már víz áll és többfelé van a mélyebben fekvő területeken belvíz is. Várhatóan vasárnap folyamán tetőzik a település mellett a folyó, de vélhetően semmi probléma nem lesz, ugyanis a víz szintje jóval elmarad a 2010-es árvízéhez képest, és a 2012-ben épült körgát is védi a települést.

A szombati helyzetről Tarnóczi József, a település polgármestere tett közzé látványos fotókat.