Hasonló tapasztalatait osztotta meg munkatársunkkal Szabó Tamás is.

„Szerintem sokan túlreagálják a bevásárlást, van olyan, hogy zsúfoltak és tömöttek a boltok, ahogy például most is, de nem panaszkodom.” Hozzátette: az élelmiszerek árai nagyon megemelkedtek. „Minden drágul, de enni kell, ezen nem tudunk spórolni, viszont az ajándékozásban visszafogottabbak leszünk, így csak a gyerekeknek veszünk ajándékokat” – nyilatkozta Szabó Tamás.

Ajándékot az internetről

„Minden nagyon drága lett, így igyekszem nagyon tudatosan vásárolni, de az a tapasztalatom, hogy az elektronikai cikkeket jobban megéri megrendelni, mert a kiszállításuk is ingyenes, így az összes ajándékot internetről rendelem meg az unokáimnak” – osztotta meg tapasztalatait Panyi András. Elmondta, hogy cukrot nem sikerült mindig kapni az üzletekben, de most sikerrel járt, ez elengedhetetlen, hiszen nagyon sok süteménnyel készülnek az ünnepekre otthon. „Mennyiségi korlátozás van, de az üzleteket is meg lehet érteni, hiszen nekik egy fix mennyiségű áru jön, és sajnos vannak, akik 10 kilósával hordanák haza a cukrot és lisztet, mintha nem lenne holnap” – mondta felháborodva. Végezetül azt is elmondta: szerinte az embereknek kellene elgondolkozni azon, hogy az ünnep valóban arról szól-e, hogy stresszesen vásároljanak. „Amit csak lehet, megrendelek, de sajnos nem mindent éri meg, így kénytelen vagyok boltba jönni és csak vasárnap érek rá, mert szombaton is dolgozom” – részletezte.

Régebben a miskolci főutca üzletei megteltek ezüstvasárnap, most viszont alig láttunk vásárlókat. A könyvesboltba tért be egy-két járókelőt, a többi boltba alig. Az egyik eladó lapunknak azt mondta, ha így folytatódik, nagyon rossz karácsonyi szezont zárnak. Kitelepülő árusokat sem láttunk a főutcán, holott ezt megtehették volna a boltok tulajdonosai. Ők azonban láthatólag nem éltek a lehetőséggel.