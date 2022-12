Ismét veszélyessé vált a szálló por miatt a levegő minősége Sajószentpéteren, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) csütörtökön közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképének adataiból. A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

Az NNK adatai szerint egészségtelen a levegő minősége megyénkben a Sajó völgyében Putnokon és Kazincbarcikán.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a levegő minősége főleg az északi, északkeleti megyékben romolhat tovább az elkövetkező napokban.

Bár pillanatnyilag nincs a listán Miskolc, de olvasónk ezt másképp érzékeli, fotókat és videót is eljuttatott ennek kapcsán portálunkhoz.

"Küldök Önöknek egy pár videót és képet arról, hogy milyen légszennyezés folyik reggelente a Miskolctapolca elágazás-Hejőcsaba közötti területen. Minden reggel ez a látvány fogad, ha kinézek az ablakon. Kinyitni sajnos nem tudom, mert olyan fojtó és büdös a levegő. Meggyőződésem, hogy az egészségre is káros. Főként a képek közepén látható üzem ontja magából a szemetet, valószínüleg laknak is abban az épületben", írta a képekhez.

Forrás: Olvasónk

Forrás: Olvasónk