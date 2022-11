Nemcsak a karácsonyfa lesz drága az idén, hanem a rávaló is. Szaloncukormustrán jártunk az egyik miskolci bevásárlóközpontban, bízva abban, hogy gazdag választékkal találkozunk. Ebben nem is csalódtunk, mert képzeletet túlszárnyaló kínálatot találtunk. A vásárlók még nem tolongtak a szaloncukros dobozokat tartalmazó polcok előtt, az eladók viszont szorgalmasan rakták a helyükre az újabb és újabb, legkülönlegesebb ízesítésű és csomagolású cukrokat. A baj nem is ezzel volt, hanem sokkal inkább az árakkal. A „legolcsóbb”, lédig, azaz ömlesztett szaloncukornak kétezer forintba kerül kilója. Az egyik vásárló, amikor meglátta az árcédulát, önkéntelenül felkiáltott: „azta, nézd már, kétezer egy kiló zselés!” Nem örömében közölte persze a hírt a házastársával, hanem megdöbbenésének adott hangot.

Fotós: MW

Viszont nemcsak a zselés, hanem minden lédig szaloncukornak ennyi az ára. Választékból nem volt hiány: kókuszos, banános, rumos diós, rumos kakaós, vajkaramellás, eper-és málna-joghurtos, mogyorós, tejkaramellás és marcipános cukrok csillogtak díszes papírjukban. Amikor ezeket mustrálgattuk, még nem sejtettük, hogy valóban olcsónak számítanak. Egészen addig, amíg a csomagolt termékekhez nem értünk. Ugyanis az áruház saját márkás, zacskóba csomagolt szaloncukrának is háromezer forint felett volt kilója.

Mennyi?

És ez még mindig az alsó kategória, csak ezután értünk a dobozos szaloncukrokhoz. Minden nagyobb, magyar gyártó terméke megtalálható az áruházban, megvásárlásuknak csak a pénztárcánk szabhat határokat. Találtunk kókuszosat, melynek kilója 16 ezer 440 forint, mogyorókrémeset 13 ezer 328 fointért, marcipánosat 10 ezer 879 forintért, cukormenteset 9 ezer 196 forintért. Különböző válogatásokkal is készültek a gyártók. Ez azért praktikus, mert egy doboz megvásárlása után mindenféle ízű terméket megkóstolhatunk. Ezek kilója 14 ezer és 15 ezer forint között vannak. Sokak kedvencét, zseléset találtunk zacskóba csomagfolva is, kilóját 4 ezer 330 forintért. Különlegességekre is rácsodálkoztunk mint a sajtkrémes vagy fahéjas-almás szaloncukorra.

Kevesebbet vesznek

Az a néhány vásárló, akivel találkoztunk, óvatosan nézegette a kínálatot. Kelemen Tiborné csak csóválta a fejét.

– Gondoltam, hogy a szaloncukor is drágább lesz, mint tavaly, de azt nem, hogy ennyire. Pedig muszáj lesz venni valamennyit, mert a gyerekek szeretik, és hogy néz ki a karácsonyfa cukor nélkül? Az a baj, hogy az olcsó cukrokat nem szeretik, csak a jó minőségűt. Így majd meg kell elégedniük kevesebbel – tette hozzá az édesanya.

Egy idősebb úrral is találkoztunk. Ő vegyesen rakott egy zacskóba a lédig szaloncukrokból.

– Megveszem most, amíg van választék. Drágábbra nem telik, jó lesz a fán ez is. Emlékszem, hogy gyerekkoromban még ilyen sem volt. Csak az a rossz, kemény fajta, ami mindig a fán maradt, mert nem tudtuk megenni a testvéremmel. Később már gyártottak jobbakat , akkor meg lelopkodtuk a karácsonyfáról, és hogy a szüleink ne vegyék észre kiflivéget csomagoltunk a helyére – emlékezett nevetve Bakos György.

Fotós: Unger Tamás

Nem örült az áraknak Szabó Péter sem. Ő abban reménykedett, hogy a munkahelyén kap karácsonyra egy doboz szaloncukrot, legalább is az elmúlt években így volt.

– Ahhoz veszek még egy dobozzal, egy jobb fajtát, aztán kész. Karácsonykor amúgy is sok édességet esznek a gyerekek, mert minden nagymama süteménnyel készül. Mi a minőséget tartjuk elsődleges szempontnak. Inkább legyen kevesebb, de ne együnk olyan terméket, ami árt a szervezetünknek – érvelt az édesapa.

Ezért drágult

– Változatlanul hódít a zselés szaloncukor a magyarok körében, pedig izgalmas, új ízekkel is találkozhatnak a boltokban. Októbertől több mint duplájára drágult a cukor a szabadpiacon: a korábban tonnánkénti 500-550 eurós ár ma már közel 1100 eurónál jár. De több mint kétszeresére nőtt a glükózszirup ára is, és akkor még nem beszéltünk a papír és az energia nagy arányú drágulásáról, vagy a népegészségügyi termékadó kiterjesztéséről – sorolta a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke hagyományos, karácsonyi sajtótájékoztatóján azt magyarázva, mi minden befolyásolja a szaloncukor árát.

Fotós: MW

Sánta Sándor hozzátette: mivel a novemberben a boltokba kerülő szaloncukrot jellemzően nyáron készítik, így az alapanyagokat április-májusban kötötték le, vagyis az árrobbanást még megúszták a gyártók. Ez sem jelenti azonban azt, hogy ne érte volna utol az infláció a szaloncukrokat. Az elnök számítása szerint nagyjából 15-20 százalékkal kerülhetnek idén többe, mint tavaly. Ez az olcsóbb kategóriákban 4-5 ezer forintos kilónkénti árat jelent, a prémiumtermékeknél pedig 10-12 ezer forintot.

Az év szaloncukra a gyulai Kézműves Cukrászda forralt boros édessége lett, ezt azonban hiába kerestük a bevásárlóközpontban, mert ott csak a nagyobb gyártók termékeit mustrálgathattuk.