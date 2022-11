A termelők már gőzerővel készülnek. Egyre gyakrabban előfordul ugyanis az utóbbi években, hogy nem szenteste, hanem korábban, már december elején feldíszítik a karácsonyfát az emberek. Vállalatok, üzletek esetében ez teljesen természetes. Általában december elsején kezdik el értékesíteni a termelők a fenyőfákat, ahogyan ők is – mondta Lakos Zsolt és Szkrinyáné Lakos Katalin, akik anóti vállalkozásukban foglalkoznak fenyőfákkal.

Legalább hat -féle fenyőből választhat, aki hozzájuk látogat, luc, ezüst, nordmann, szürke luc, szerb luc, engelmanni, concolor. Mindenkinek elmondják, hogy melyik fenyőfajta milyen tulajdonsággal bír – emelte ki Szkrinyáné Lakos Katalin. Ha az illatáért szeretnék, akkor a lucfenyő a legjobb választás, ha a tartósság a fontos, akkor inkább az ezüst vagy a nordmann fenyő a jó. A nordmann abszolút nem pereg, inkább rásül a tűlevél az ágakra, az ezüst pedig jóval kevésbé pereg, mint a luc.

Az meghatározó, milyen lakásba viszi a vevő a karácsonyfának valót, hiszen a lakás hőmérsékletétől, nagyságától is függ, hogy melyik fajta és nagyságú fenyő a legideálisabb választás. Ha friss a vágás, akkor bátran lehet lucot is vinni, mert vízkeresztig biztosan kitart. A frissen tartás praktikája is: ha sós vízbe teszik, még tovább tart a fa. Még a pár hete kivágott fának is jót tehet a módszer, csak mielőtt otthon vízbe állítjuk, le kell vágni egy keveset a törzséből, ahonnan fel tudja szívni a nedvességet – ajánlotta a szakember.

Hozzátette: a fűtőtesttől a lehető legtávolabb kell felállítani és a lakás vagy ház hűvösebb szegletébe tenni, ha lehet. Ez mindegyik fenyő esetében igaz.

Náluk az a szokás, ami évek óta kiválóan működik, hogy a vevők odamennek és maguk választják ki a fájukat, amit megjelölnek és akkor vágják ki számukra frissen, amikor érte jönnek. Ezt december 23-ig bármikor megtehetik.

Népszerű, mert nem hullik

A nordmann fenyő már legalább egy évtizede toplistás. De nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ebből fogy a legtöbb karácsony előtt – hangsúlyozta a termelő. Mindenkinek megvan a kiszemeltje. Hogy a fa választja ki a gazdáját vagy a gazda a fáját, ezt nem lehet biztosan tudni, de előbb-utóbb minden fenyőfa gazdára talál, még a kevésbé formásak is.

Az ország minden tájáról érkeznek hozzájuk fenyőért az emberek. Egy kedves történetet is megosztott velünk Lakos Zsolt ezzel kapcsolatban. Van egy apuka, akinek az volt a kívánsága, hogy ő vághassa ki saját kezűleg a kisfiával együtt a leendő karácsonyfájukat és ezért egészen a fővárosból autóztak Arnótig. Hajnalban indultak, hogy nyitásra a fenyvesben legyenek, szinte a napfelkeltével együtt. Az édesapa gyermekkori élményét szerette volna visszahozni és gyermekének átadni ezzel.

Nem is gondolnánk, mennyi munka

Amire karácsonyfa lesz a fenyőből, addig rengeteg munka van vele. Kétszer metszik a fákat egy évben, márciusban először, majd augusztusban másodszor. A metszés megadja az alakját a fenyőnek, hiszen gyönyörű, formás lesz tőla. Alapvetően a háromszög alakra törekszenek, de lehet dundi, gömbölyű forma is. Aztán növényvédő szerekkel kezelik, permetezik. Ha szükséges, a tövét megkapálják és folyamatosan tisztén tartják, fűnyírással, rotációval. Az új telepítéseket 1-2 évig bekapálják a csemete környékén, később már nem érdemes, mert szétágazó a gyökere és megsérthetik a kapával.

Hat év alatt csak egy méter

Legalább hat év kell ahhoz, hogy karácsonyfa legyen a fenyőből, akkor éri el az egy-másfél méteres magasságot, de igazán a nyolcadik évtől térül meg a befektetett pénz és energia – állítja a termelő.

A metszéssel vesztenek két évet, mert nem felfelé fog nőni a fa, hanem az oldalhajtásai fejlődnek. A fajták közül egyébként a lucfenyő nő a leggyorsabban – tudatta Lakos Zsolt.

Idén a fenyőfa ára is megemelkedik, mivel az üzemanyag és a növényvédő szerek ára is drasztikusan nőtt. Általánosságban 10-15 százalékos drágulásra lehet számítani. A lucfenyő métere így idén 5 ezer forint körül fog kezdődni várhatóan, a többi fajta pedig ettől két-háromezer forinttal biztosan több lesz. Természetesen a piaci körülmények is befolyásolják az árat.