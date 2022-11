Érezhetően megfontoltabbak a vásárlók, keresik az akciókat és az olcsóbb termékeket, így a korábbiaknál visszafogottabb év végi ünnepi szezonra számítanak az áruházláncok - derül ki az MTI által készített körképből. A vevők egyre inkább a sajátmárkás vagy az olcsóbb termékeket választják.

Keresik az akciókat

A korábbinál jobban keresik az akciókat és megfontoltabban is vásárolnak. A legújabb kutatások szerint a vásárlók hajlandóak lemondani a drágább, prémiumkategóriás termékekről.

Drágább lesz idén a halászlé, rántott ponty, amik a karácsonyi menü fő részeit képzik hazánkban.

Az est „fénypontyja”

Korábban írtunk arról, hogy az aszály és az emelkedő költségek a halágazatot is sújtják. A magyar haltermelők önkéntesen korlátozzák a kivitelt, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű hazai hal legyen itthon az ünnepi asztalokon.

A KSH havi bontású statisztikája folyamatosan közli az élelmiszerek, köztük a halak átlagos, kilónkénti fogyasztó árát. Ebből a szempontból a legkirívóbb adat az a 42 százalékos növekedés, ami egy év alatt a ponty szelet, illetve a pontyfilé kilónkénti árát mutatja. Amíg tavaly októberben 2520 forint volt a pontyszeletek kilókénti átlagára Magyarországon, addig idén októberben már 3580 forintot kellett fizetni a szeletelt vagy filézett pontyért kilogrammonként.

Hazánkban jelenleg 2200 nyilvántartott halgazdálkodási vízterület és több száz halastó van, melyek csaknem kétharmada került veszélybe az idei forróság miatt – írja a portfolio.hu

Inkább a termelőktől

Miskolcon vásárlókat kérdeztünk arról, idén mennyi terveznek költeni az ünnepi menüre.

A válaszadók döntő többsége azt nyilatkozta: idén megfontoltabban vásárol, mint az előző években.

„Egyszer van karácsony az évben. Ilyenkor a gyermekeim és unokáim is hazalátogatnak. A karácsonyi vacsora több hagyományos elemből áll. Ezeket nem tudom elhagyni. Pontos összeget nem tudok mondani, de 50 ezer forintot biztos meghaladja majd” – vélte Bodnár Sándorné. Hozzátette: idén a húsra fog a legtöbbet költeni, de a minőségből nem szeretne leadni.

Hasonló véleményen volt Szabó Ilona is, aki hat főre főz az ünnepek alatt.

„A menüre költünk a legtöbbet az idén. Az élelmiszerek drágultak. Szerencsére több termék árstoppos, így némileg enyhülnek a kiadásaink. De nem zárom ki, hogy a százezres tételt is eléri az élelmiszerek beszerzése”.

Volt olyan is, aki csak jelképes ajándékokra költ, de a menüre biztosan hagy elég pénzt.

„Természetesen drágult minden, a háború erre is kihatással van. De mi több dolgot termelőktől szerzünk be, mert tudjuk, hogy nehezebb helyzetben vannak, mint a multik és én a minőségért a magasabb összeget is hajlandó vagyok kiadni, inkább keveset nassolok” – osztotta meg velünk Bodó Sándor. Azt is elmondta: 50-60 ezer forint körüli összeget tervez költeni a karácsonyi menüre.