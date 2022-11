– A természetes anyagokat és a hagyományos lila-rózsaszín összeállítást szeretik a vásárlók, ezért mi is ilyen irányba igyekeztünk elmozdulni. Kedvelik a figurás díszítéseket is, de azok nagyon megdobják a termékek árát – fejtette ki Udvardi Rita. – Egyelőre sajnos nem olyan jó a kereslet az adventi koszorúk iránt, mint tavaly ugyanilyenkor. De bízunk benne, hogy hétvégétől ez változni fog. Tíz százalékos áremelést kénytelenek voltunk bevezetni, ami még így sincs teljesen arányban az alapanyagárak jelentős emelkedésével. A legolcsóbb 4 ezer forintos adventi koszorúktól kezdve a 35 ezresekig mindenfélét árulunk. A négy gyertyás koszorúk mellett készítünk két gyertyás és gyertya nélküli díszkoszorúkat is, mert sokan mellőzik a gyertyagyújtást. Később még csinálunk majd fatalpas és élőfenyős díszeket, amelyeket otthonra, vagy akár a temetőbe is ki lehet vinni. A legegyszerűbbek 20 perc alatt elkészülnek, a bonyolultabbakon 2-3 órát kell dolgozni. Nem régen saját használatra készítettem nagy figurás, világító asztali díszt a férjemnek. Nálunk egészen a negyedik gyertyagyújtásig elérhetőek lesznek az adventi koszorúk. Ami pedig megmaradt, azt valószínű elajándékozzuk.

Készíteni se olcsóbb

A Búza téri piacon azok is megtalálják a számításukat, akik saját maguk, otthon szeretnék elkészíteni az adventi koszorújukat.

– A héten a hagyományos lila és rózsaszín, valamint az arany gyertyákat tartalmazó adventi koszorúkat keresik. Kitettünk már üvegtányéros verziót, de a legegyszerűbb szalma alapú adventi koszorúkat még csak most fogjuk készíteni – osztotta meg Kissné Krisztina. – Ezen a hétvégén lesz az első gyertyagyújtás, ezért szombatra, vasárnapra várjuk a sok vásárlót. Bár egészen karácsonyig népszerűek az adventi koszorúink és el is szoktak fogyni. Mi olcsóbb árfekvésű termékekkel dolgozunk, hiszen 2200 forinttól, 7 ezerig terjed az adventi koszorúk ára. Tavaly még 800-1000 forint körül volt a négy darabos legolcsóbb adventi gyertyakészlet, idén ez 1200 forintba kerül. Ezért mi is áremelést vezettünk be. Újdonságképpen pedig díszdobozokba és kaspóba készített asztali díszítésekkel rukkoltunk elő. Továbbá különlegesség, hogy alapanyagban is tudunk segíteni. Árusítunk külön gyertyát, koszorú alapot és figurákat, apró tárgyakat is. Szerintem nagyjából egy árban van, ha valaki megveszi készen, vagy ha otthon rakja össze a saját koszorúját. Persze ez az illető kreativitástól is függ.