„A sportállások, tanácsnoki díjazások, felügyelőbizottsági tiszteletdíjak megszüntetésével éves szinten csaknem százmillió forint szabadítható fel a költségvetésben a Fidesz-KDNP számításai szerint Miskolcon.” Erről is beszélt Hollósy András, a Fidesz-KDNP miskolci frakciószóvivője sajtótájékoztatóján. „Korábban már javasoltuk a Miskolci Napló megszüntetését, így a felszabadítható pénzügyi forrás éppen elegendő lehet arra, hogy a nyugdíjasok megkaphassák karácsonyra a Salkaházi-juttatást és részlegesen ugyan, de újranyithasson a Selyemréti Strandfürdő” – húzta alá Hollósy András.

Példákat is hozott a szóvivő, miszerint „a baloldali városvezetők közül többen is több helyről vesznek fel fizetést”. Hollósy András szerint a baloldali képviselők így is sarcolják a miskolciak pénzét, amit felháborítónak tart. „Ez fejenként átlagosan csaknem 100 szépkorú Salkaházi juttatását teszi ki” – állította a szóvivő. Ezért azt javasolják, hogy a „novembertől esedékes tiszteletdíjakat, egyes megbízási szerződésekért járó kifizetéseket és tanácsnoki díjazásokat csoportosítsák át a szépkorúak számára, és azoknak, akik a Selyemréti Strandfürdőt szeretnék használni Miskolcon”.

Csőd szélére sodort város

„A baloldali városvezetés trükkök százait létrehozva, szakemberek helyett álláshalmozó politikusokat téve vezető beosztásokba, a várost szó szerint a csőd szélére sodorta. Luxusbusz, Dubaj, luxusvacsorák, milliós kifizetések a haveroknak, és ennek 150 ezer miskolci itta meg a levét. A baloldali városvezetés a válság kellős közepén ne a miskolciakkal fizettesse meg a saját luxuskiadásaikat!” - hangoztatta a frakció szóvivője.

A kormányzati politikáról szólva elmondta, hogy az árstopok meghosszabbítása és a hatósági áras élelmiszerek kibővítése is jól mutatja, hogy a kormány és a miskolci Fidesz-KDNP frakció a családok pártján áll. „A miskolci baloldal felelőtlen költekezése pedig azt jelzi, hogy alkalmatlan a város vezetésére és a miskolciak képviseletére!" - hangsúlyozta Hollósy András.

Kérdéseinkkel késő délután megkerestük a városházát, amint válaszolnak, közöljük.