A legutóbbi miskolci közgyűlésen a városvezető Velünk a Város frakció tagjainak igen szavazatával eldőlt, hogy idén – mint fogalmaznak – forrás hiányában nem fizetik ki a Salkaházi Sára Programmal járó pénzbeni juttatást – személyenként 13 ezer forintot – a város nyugdíjasainak.

A miskolci alapítású program, működésének ideje alatt, a nyugdíjas generációk közösségért végzett munkáját és szorgalmát ismerte el. Ez évente egyszeri készpénz támogatás kifizetését, év közben pedig folyamatos, ingyenes kulturális programok biztosítását jelentette.

A Salkaházi Program megmentése érdekében egyelőre még folyik a harc, az éves juttatások kifizetéséhez 460 millió forintra lenne szüksége a városnak.

Nem kérdezték meg őket

Most a Miskolcon tevékenykedő idősügyi vezetők meglátásaira voltunk kíváncsiak a támogatás elmaradása kapcsán.

– Természetesen minden juttatást szívesen fogadunk, ha valaki szeretettel adja, mert a helyi nyugdíjasok többsége anyagilag nem áll túl jól. Karácsony előtt különösen örültünk a Salkaházi Sára Programon keresztül érkező pénznek. Általában ebből vették meg közösségünk tagjai rokonaiknak az ajándékokat – osztotta meg Horváthné Pozsonyi Szilvia, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Össznyugdíjasok Egyesületének elnöke. – Korábban volt arra példa, hogy összehívták a helyi nyugdíjas közösséget és kikérték a véleményünket a programmal kapcsolatban. Viszont most, hogy a megszűnéséről volt szó, ez elmaradt. Nem tartom helyesnek, hogy a jelenlegi városvezetés csak kifogásokat keres, hogy miért nem tud fizetni. Mostanában a bezárások miatt különösen híján vagyunk közösségi programoknak, így a Salkaházi rendezvények megszűnése is sajnálatos. Sokat tanultunk például az előadásokból. Nyugalmazott pedagógusként széles körű tapasztalatom van kulturális események szervezésében. Anno az ötleteimmel is igyekeztem a szervezők segítségére lenni a meghirdetett gyűléseken.

Hiányoznak a programok

Az országos nyugdíjas szervezetek Miskolc székhellyel működő megyei tagszervezetei szintén szomorúan vették tudomásul a változásokat.

– Szövetségünk tagjai közül a nyugdíjkiegészítés és a 13. havi nyugdíj mellett többen várták a Salkaházi Sára Programon keresztül érkező pénzt. Mivel nem tehetünk mást, tudomásul vettük, hogy idén ez nem érkezik – mondta Lukács-Pete Mária, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségének elnöke. – A legtöbben az adventi és karácsonyi készülődés kapcsán hasznosították ezt az összeget, de néhányan élelmiszerre is költötték. Sok nyugdíjas klub szervez ebben az időszakban programokat és az apró pici, kézzel készített meglepetések alapanyagához is jól jött a támogatás. Szívesen vettünk részt klubvezetőink szervezésében a Salkaházi Program kulturális rendezvényein. Kényelmes volt számunkra, hogy nem kell megszerveznünk, elég volt csak regisztrálnunk a színvonalas eseményekre. Nagyon szerettük például a színházlátogatásokat.

– Mindig nagyon jól éreztük magunkat a Salkaházi Sára Program keretében szervezett eseményeken. Gyakran 40-50 fő is összejött tőlünk a Generali Arénában tartott nagyszabású programokra, valamint a szüretre és az előszilveszterre – tudatta Iróczki Ferencné Rózsika, az Életet az éveknek nyugdíjas szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Városi Szervezetének és a Mosoly Országa Kulturális Egyesületnek az elnöke. – Azzal kapcsolatban még mindig egymásnak ellentmondó információk keringenek, hogy az éves Salkaházi támogatást meg fogjuk-e kapni. Személy szerint én legtöbbször magamra, vagy élelmiszerre költöttem a pénzt. A lányomék Németországban élnek, úgyhogy ők már nem jönnek haza minden karácsonykor.

Az alapokra is alig jut

Az idős mozgássérültek számára különösen hiányzik most a Salkaházi Sára Programon keresztül évente érkező juttatás.

– Nagyon sok alacsony nyugdíjjal rendelkező klubtagunk van, így minket borzasztó rosszul érint, hogy nem kapjuk meg ezt a pénzt. Olyan tagunk is van, akinek csak 70 ezer forint a nyugdíja. Korábban reménykedtünk benne, hogy legalább a kis nyugdíjasok megkaphatják az összeget, de szomorúan hallottuk, hogy már rájuk sem tudnak áldozni – jelentette ki Csattosné Simon Mária, a Mozgássérültek és Barátai Miskolc Városi Egyesülete Senior Clubjának vezetője. – Majdnem mindenki a gyerekeinek, unokáinak vásárolt belőle karácsonyi ajándékot, vagy az ünnepi vacsorához vett belőle hozzávalókat. Most az egész közösség sopánkodik, hogy miből lepik majd meg a hozzátartozóikat. Mivel minden egyéb költség: rezsi, élelmiszer ára is megemelkedett, így a nyugdíjukból másra már nem tudnak elkülöníteni. A Salkaházi rendezvényeken is szívesen részt vettünk. Bár oda csak azok tudtak elmenni, akik önállóan közlekednek, mert az egyesület támogató kocsiját ahhoz nem tudtuk igénybe venni. Szerettük a szilveszteri mulatságot, a Mikulásvonatos kirándulásokat és a nagyszabású koncerteket is, ezek mind hiányoznak.