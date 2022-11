Hosszú Katinka beszélt arról is, hogy milyen a hangulat egy-egy világversenyen. Mint mondta, a nemzetközi úszóközösség rendkívül összetartó, neki is nagyon sok barátja van a vetélytársak között is.

– Néha úgy érezzük, hogy valamiféle vándorcirkusz vagyunk, mert a nagy versenyeken szinte mindig ugyanazok a versenyzők szerepelnek, csak más-más országban és városban. Nekem életre szóló barátaim vannak minden kontinensről. Az úszásra az is jellemző, hogy nagyon sportszerű. Hiszen nincs sok teketória, nem pontozásos sportágról van szó, egyértelműek a szabályok, és magas szinten van az etikett is. Tiszteljük egymást, megvannak az íratlan szabályok bemelegítés alkalmával is, amikor többen úsznak egyszerre a medencében. Úgyhogy az úszóvilágnak megvan a kis saját világa – tette hozzá.

Egészségesen

Hosszú Katinka a jövőben nagy figyelmet szeretne fordítani az úszóiskolájára és úszóklubjára. Ezenkívül nyitottak egy étkezőt is, ahol olyan ételeket készítenek, amilyeneket ő fogyasztott, amikor nagy versenyekre készült.

– Az étkezőben az én szakácsom dolgozik, ő főzött nekem az olimpia előtt. Tulajdonképpen ezzel is szeretnék visszaadni másoknak abból, amit az elmúlt évek alatt tanultam a sportról, a versenyekről. Az ételeink lényege, hogy minőségi alapanyagból készülnek, tápanyagdúsak, valamint glutén-, tej-, és cukormentesek. Sütieink is vannak, amelyek nagyon finomak. Szeretnénk megmutatni, hogy egészségesen is lehet ízletes ételeket készíteni – hívta fel a figyelmet a sportoló.

Elárulta azt is, hogy kevés szabadidejében olvasni szeret, és a két csehszlovák farkaskutyájával játszani. Nagy örömmel látja vendégül barátait például egy-egy vacsorára. De igazán akkor fogja megtudni, hogy mit szeret még csinálni, amikor abbahagyja az úszást.