Mint az nemrégiben ismerté vált, nem határoz meg minimumpontszámot a Miskolci Egyetem a 2023-as és 2024-es felsőoktatási felvételi eljárásokban. Fontos változás az is, hogy a felvételi eljárás teljes mértékben elektronikussá alakul, csak ügyfélkapun keresztül lehet majd a jelentkezést hitelesíteni.

Amire még nem vonatkozik

A Miskolci Egyetem mind a 2023-as, mind a 2024-es felvételi eljárásokra megalkotta az intézményre vonatkozó szabályozását. A változások azonban a 2023 februárjában induló keresztféléves eljárásra még nem vonatkoznak. Erről Ádám Zoltán, az egyetem oktatási és minőségbiztosítási igazgatója nyilatkozott szerkesztőségünknek.

Ádám Zoltán

– A hagyományos felvételi eljárásban jövőre a legfontosabb változás az, hogy öt szak kivételével nem kérünk emelt szintű érettségit. A jogász osztatlan képzés, a germanisztika alapképzés, az anglisztika alapképzés, az angol nyelv és irodalomtanár és a német nyelv és irodalomtanár osztatlan tanári szakon viszont továbbra is követelmény marad az emelt szintű érettségi 2023-ban és 2024-ben is. Kedvező módosítás a jelentkezők számára, hogy nem határozunk meg minimum pontszámot a felvételi eljárások során. Ez azt jelenti, hogy a Miskolci Egyetemen a meghirdetett szakok kapacitása fog határt szabni a felvett hallgatók számának. Várakozásaink szerint nő a Miskolci Egyetemre jelentkezők száma, kiemelten az országosan is meghatározott stratégiai képzési területeken: így az egészségtudomány, az informatika, a műszaki, a gazdaságtudományok, a természettudomány, a pedagógusképzés, és az osztatlan tanárképzés területén. A 2024-től életbe lépő módosításokban - akkortól a 100 többletpont átalakul 100 intézményi ponttá -, további kedvezménykategóriákat határozott meg az egyetem. Többségüket központilag, minden kar esetében ugyanolyan módon. Észak-Magyarország vezető egyetemeként fokozott figyelmet fordítunk például arra, hogy a rászoruló diákokat előnyben részesítsük, sőt bővítettük is ezt a kategóriát. Azok a hozzánk jelentkezők, akik a jogszabályok alapján meghatározott hátrányos régiókból jelentkeznek, plusz pontra jogosultak – hangsúlyozta az egyetem oktatási igazgatója.