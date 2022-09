Nem határoz meg minimumpontszámot a Miskolci Egyetem a 2023-as és 2024-es felsőoktatási felvételi eljárásokban – tudatta a felsőoktatási intézmény péntek kora esti közleményében.

Továbbra is kötelező követelmény marad az emelt szintű érettségi vizsga a jogász osztatlan képzésre, az anglisztika és germanisztika alapképzésekre, illetve az angol és német osztatlan tanári képzésre jelentkezők számára. 2024-től a felvételi eljárás során a szakonként elfogadott érettségi vizsgatárgyak köre és szintje módosul. Valamint egyetemi szinten egységesített intézményipont-kategóriákat vezetnek be, az egyes karok esetében pedig speciális intézményi pontkategóriákat is megállapítanak.

A Miskolci Egyetem hallgatói követelményrendszerének átalakítására az idén szeptember 7-én megjelent kormányrendelet adott lehetőséget.

Az új szabályozást az ágazatirányító Kulturális és Innovációs Minisztérium kötelezése alapján szeptember 30-áig kellett beilleszteni a Miskolci Egyetem hallgatói követelményrendszerébe.

A felvételi eljárás szabályainak vonatkozásában kétéves felmenő rendszert ír elő a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény.

Az új hallgatói követelményrendszer, amely érinti az alap- és osztatlan képzést a 2024. évi felvételi eljárásban, a Miskolci Egyetem honlapján lesz elérhető. Itt lehet tájékozódni arról, hogy melyek a szakok elvárásai szerint összeállított érettségi vizsgatárgyak, tanulmányi pontok számításában választható középiskolai tantárgyak és érettségi vizsga-tárgyak, valamint elérhető lesz a plusz pontként figyelembe vehető intézményi pontkategóriák listája a Miskolci Egyetem honlapján.