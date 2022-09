Az újjáépítést követően néhány hete újra üzemel a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark régi, mintegy 1,3 kilométer hosszúságú nyomvonalon futó libegője. A több mint 20 évvel ezelőtt – már akkor is egy használt technológia felhasználásával – épült szerkezetet cserélte le a fenntartó önkormányzat egy sikeres pályázat segítségével – közölte az Észak-Magyarországgal a zempléni város alpolgármestere. Dankó Dénes hozzátette: az ülőszékes felvonó kapacitása a beruházás eredményeként közel megduplázódott. Mint elárulta: mindez azért fontos, mert ez szállítja a látogatókat a kabinos kötélpályához, az átcsúszópályához, valamint a több élményelem központjául szolgáló, úgynevezett középső állomáshoz. Forgalmasabb napokon hosszabb ideig is kellett várakozniuk a vendégeknek, mert az eddigi kapacitás már nem volt elégséges. Most már akár kilencszáznál is több ember juthat fel óránként az említett helyszínekre.

A leállás után az utóbbi hetekben újra felfedezték az emberek az ismét elérhető élményelemet, a kalandpark látogatottsága nagyon jó – emelte ki Dankó Dénes. Hozzáfűzte: jól halad a másik, teljesen új nyomvonalon épülő szár-hegyi libegő kivitelezése is, amely a tervek szerint késő ősszel, valószínűleg november elejétől fogadhatja majd az utasokat. A két libegő építésére összesen több mint 5,5 millió eurót fordíthattak a sátoraljaújhelyiek, a projekt magába foglalja a lombkoronasétány, valamint a jégcsarnok melletti parkoló építését is – jelentette ki az alpolgármester.

A Kossuth-kert is megújult

Jelentős léptékű beruházás zárult le a napokban a közigazgatásilag Sátoraljaújhelyhez tartozó Széphalom területén is. Ott a Kossuth-kert esett át jelentős felújításon az elmúlt hónapokban – mondta el lapunknak az alpolgármester. Hozzáfűzte: ennek a beruházásnak alapvetően két indoka volt. Az egyik az, hogy megszépült A Magyar Nyelv Múzeumát is magába foglaló Kazinczy-kert, és az önkormányzat az ott tapasztalható minőséghez akarta igazítani a környezetet is. A másik, hogy a Kossuth-kert a fő helyszíne Sátoraljaújhely és a régió legjelentősebb gasztronómiai rendezvényének: a nemzetközi vad- és halételfőző versenynek, amihez gyakran vadásznap is kötődik. Ez az esemény immár olyan résztvevő- és látogatószámmal büszkélkedhet, amely megkívánta a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztését – közölte Dankó Dénes. Aláhúzta: ezeknek megfelelően a hely szépítése mellett például az áramellátás és a világítás korszerűsítése, bővítése is része volt a mintegy kétszázmillió forint értékű beruházásnak. Mindezt egy határon átívelő, úgynevezett Interreg-pályázat tette lehetővé, amelyet a kedvezményezett szlovákiai, felvidéki Nagymihállyal közösen nyújtott be és vitt sikerre a sátoraljaújhelyi önkormányzat.