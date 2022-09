Az általunk megkérdezettek kivétel nélkül azt mondták, hogy a Búza téri aluljáró felújításra szorul. Volt, aki kamerán kívül azt is elmondta lapunknak, hogy szerinte a harmadik világhoz hasonló állapotok uralkodnak az aluljáróban és az ahhoz vezető lépcsőkön. Többen balesetveszélyesnek érzik a lépcsőket. A helyszínen járva mi is azt tapasztaltuk, hogy a lépcsők elemei helyenként hiányoznak, több helyen instabilak. Az aluljáróban kosz, bűz és mocsok van, valamint a mennyezet vakolata is több helyen peregni kezdett, vélhetően egy korábbi beázástól.

Megkérdeztük:

Nemcsak a járókelők elégedetlenek a napi több ezer ember gyalogosforgalmát lebonyolító aluljáróval, hanem a körzet önkormányzati képviselője is, aki korábban kért pénzt a várostól a rekonstrukciós feladatok ellátására, de Veres Pál polgármester elutasította a kérelmét arra hivatkozva, hogy nincs keret a felújítási munkálatokra.