Sokat javult az aszályhelyzet, de annak a következményei már véglegesen megmaradnak. A talaj fölső rétege nagy területen átnedvesedett. Csütörtöktől szárazabb és újra meleg, nyári napok következnek - írja legfrissebb elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A talajmunkát segítheti

- Sajnos ez a mostani eloszlásában is hektikus csapadékmennyiség nálunk már nem tud segíteni a kukoricán és a napraforgón, a talajmunkákat azonban megkönnyítheti - állapította meg Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. - Az eloszlásra jellemző volt, hogy csak a környékünkön összesítve Mezőcsáton 25 milliméter, a szomszédos Igriciben 46 milliméter míg Ároktőn mindössze 6 milliméter csapadék hullott - tette hozzá. - A lucernának illetve a legelőknek használhat ez a mennyiség is, talán magukhoz térnek a kiégett mezők. Azok is örülnek a csapadéknak akik repcét vetettek, bár a repcetermesztés alapproblémája a rovarkártevők nagy száma megmarad, az ellen három naponta permetezni kellene - fejtette ki a szakember.

A napraforgó és a kukorica is az érés fenológiai fázisában jár, az állapot nagyon vegyes képet mutat: nyugaton, délnyugaton, ahol a nyár első felében még aránylag kedvező volt a talajnedvesség, viszonylag jól fejlett táblákat látni, bár ott is sokat romlott a helyzet júliusban és augusztusban - áll az OMSZ jelentésben. Keleten azonban az öntözés nélkül termesztett növények megrekedtek a fejlődésben, az állományok siralmas képet mutatnak az aszály miatt. Alig-alig látni zöld kukorica állományt csövekkel. Jellemzőek a fejlődésben elmaradt, alacsony, elszáradt, felsült, cső nélküli táblák. Az Alföldön sokfelé a menthetetlen táblákat lesilózták.

Részben zöld, de gyenge

A napraforgó állapota nem ennyire kiábrándító, legalább kis tányérokat mindenhol látni. Borsodban, Köröm térségében még részben zöld a kukorica, de a táblák gyengék, jelentősen el vannak maradva a fejlődésben, egy-egy kis vagy közepes cső van a növényeken. Keleten a kaszálók, legelők is teljesen kiszáradtak, kiégtek. A napokban lehullott csapadék sokfelé életmentő volt: még annak a kukoricának is számít, amely legalább részben zöld; a repce vetéséhez a magágyat is sokfelé elő lehet készíteni; a gyümölcsökre, legelőkre kifejtett kedvező hatásról nem is beszélve.

Az előttünk álló héten csütörtöktől szárad az idő, már csak elszórt záporok alakulhatnak ki, újabb időjárási front a jövő hét elején érkezhet. Az aszály kiterjedése és intenzitása a hét első felében tovább csökken, bár annak következményei már véglegesen megmaradnak. A hőmérséklet eleinte még nem sokat változik, nyugaton várható a hűvösebb, 20-25 fok között, keleten viszont 30 fok közelében várhatók a csúcsértékek. Csütörtöktől melegszik az idő, már országszerte 30 fok körül alakulnak a maximumok - jelzi az OMSZ elemzés.