Augusztus első két hete is száraz, forró időjárással telt, csak a hétvégén érkezett hidegfront hozott némi felfrissülést, de ezúttal is nagyon kevés helyen hullott csapadék. A talaj tovább száradt, a július végi átmeneti enyhülés után ismét nőtt a súlyos vagy nagyfokú aszállyal érintett területek nagysága. A napokban változékonyabbra fordult időjárásunk, tartósabban megszűnt a hőség, záporokra viszont csak szórványosan számíthattunk.

Most is kellene a csapadék

- Természetesen jól jönne a csapadék bár a mostani állapoton már nem sokat segítene - mondta el Taskó József a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara megyei elnöke. A kukorica termés hetven százalékát már lesilózták, és a napraforgó is rossz állapotban van. Nem mindegy azonban, hogy az őszi munkákat ilyen sok helyen egy méter mélységig kiszáradt talajon kell elvégezni vagy legalább valamennyire feltöltődik a termőföld - fejtette ki.

A napraforgó és a kukorica is a szemfejlődés időszakában jár, ideális esetben júliusban különösen sok, 100 millimétert elérő csapadékra lenne szüksége ezeknek a növényeknek - áll az OMSZ elemzésben. Az idén ennek a legcsapadékosabb, nyugati országrészben is alig felét kapták meg kapás növényeink, az ország nagy részén azonban ennek csupán 5-20 százaléka hullott, és augusztus első hetében is ez a száraz tendencia folytatódott. Az állapot így nagyon vegyes képet mutat: nyugaton, délnyugaton, ahol a talajban még van némi nedvesség, viszonylag jól fejlett táblákat látni.

Keleten azonban az öntözés nélkül termesztett növények megrekedtek a fejlődésben, az állományok siralmas képet mutatnak az aszály miatt. Alig-alig látni zöld kukorica állományt csövekkel. Jellemzőek a fejlődésben elmaradt, alacsony, alulról elszáradt, felsült, cső nélküli táblák furulyázó levelekkel, ezekből termés már akkor sem lesz, ha ezután bőséges csapadékot kapnának. Az Alföldön sokfelé a menthetetlen táblákat már le is silózták. A napraforgó állapota nem ennyire kiábrándító, legalább kis tányérokat mindenhol látni. Keleten a kaszálók, legelők is teljesen kiszáradtak, kiégtek.Országos, számottevő csapadékra továbbra sincs kilátás, a héten is csak kevés helyen ázhat meg a talaj, így jellemzően tovább fokozódik az aszály. A szárazságot hőség azonban nem súlyosbítja a héten, a hőmérséklet a legmelegebb órákban is 30 fok alatt, vagy a körül alakul. A többnyire északias szél viszont gyakran lesz élénk, néhol erős - jelzi az elemzés.

Az ivóvíz nincs veszélyben

Januártól július végéig csaknem 50 százalékos csapadékhiány halmozódott fel hazánkban, és a nagy folyóink vízgyűjtőin is jóval kevesebb eső esett az átlagosnál. A korábban betározott és visszatartott vízmennyiségnek köszönhetően az ivóvízellátás és a szerződött mezőgazdasági vízigények kielégítése is biztosított.

A vízügyes szakemberek elkészítették a Magyarország területére és a nagy folyóink vízgyűjtőire hullott 7 havi csapadék összesítését: az év első felében az átlagosnál 45 százalékkal kevesebb eső esett, vagyis az ilyenkor megszokott csapadék mintegy fele hiányzik. (Szemléltetésként: a legkisebb 7 havi összmennyiség Szolnok-Szandaszőlősön hullott, mindössze 98 mm, míg a legtöbb 406 mm volt, Szentgotthárd-Farkasfán.) Az országos területi átlagérték 188 mm, ami 154 mm-rel kevesebb az ilyenkor jellemzőnél. Az Országos Meteorológia Szolgálat adatai alapján ez a periódus 1901 óta a legszárazabb 7 hónap volt Magyarországon.

Vízhiány elleni készültség

Az átlagosnál jóval kevesebb csapadék hullott a Duna és a Tisza vízgyűjtőjére is: a Duna-vízgyűjtőn az éghajlati átlaghoz képest 25 százakékos, míg a Tiszáén 31 százalékos csapadékhiány alakult ki. Mindkét területen a március volt a legszárazabb, amikor a csapadék 79-89 százaléka hiányzott. A vízgyűjtőkön már a tavalyi év is szárazabb volt az átlagosnál, az idei esztendő első 7 hónapja pedig ezt a hiányt csak tovább növelte.

Az aszályhelyzet, a tavak, folyók rendkívül alacsony vízállása, valamint a megnövekedett öntözési igények miatt folytatja munkáját a vízügy Országos Műszaki irányító Törzse, hogy országosan összehangolja a vízhiánnyal összefüggésben végzett vízügyi tevékenységet.

Az országban a 12 vízügyi Igazgatóságból 10 területén van érvényben vízhiány elleni készültség (nálunk is!): jelenleg 7 vízhiánykezelő körzetben első-, 5 körzetben másod-, míg 23-ban harmadfokú (vagyis a legmagasabb) a védekezési készültség.