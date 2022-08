Legutóbb a radostyáni falunapon tartott kutyás bemutatót a Hernádnémeti Polgárőr Egyesület toborzási céllal augusztus elején. Ugyanazon a szombaton, Bogácson még részt vettek a megyei polgárőr szövetség elnöksége jó hangulatú, csapatépítő polgárőr napján is. Itt egyúttal kitüntették Veres Róbert c. rendőr törzszászlóst, a Miskolci Rendőrkapitányság nyomozóját, a Hernádnémeti Polgárőr Egyesület elnökét, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Településeinek Közbiztonságáért Plakettel.

Mindentudó kutyák

- Kaptunk egy felkérést Rácz Jánostól, a Radostyáni Polgárőr Egyesület elnökétől, hogy tartsunk bemutatót kiképzett munkakutyáinkkal a település falunapján, amit örömmel fogadtunk – mondta Dudik Árpád, az Országos Polgárőr Szövetség megyei koordinátora, a Hernádnémeti Polgárőr Egyesület kutyás polgárőr csoport vezetője. - Látványosabb alap engedelmességi, ügyességi és őrző-védő feladatokat szoktunk ilyenkor bemutatni. Alkalmazunk szóbeli behívást és kézjeleket, valamint munkakutyáink illusztrálják az élelem megtagadási gyakorlatot. Ahol kis gyermekek is vannak, ott az őrző-védő részt elhagyjuk. Inkább azt mutatjuk be, hogy kutyáink a tömegben és a legkülönfélébb forgalmi helyzetekben is nyugodtak maradnak. Viszont, ha szükséges, azonnal akcióba lépnek.

Sokan érdeklődnek

A bemutató sikert aratott, utána még sokáig beszélgettek a kíváncsiskodókkal.

- Maximálisan elégedetten jöttünk haza, hiszen többen jelezték, hogy a későbbiekben lehet, hogy jelentkeznek majd hozzánk. Országos szinten is nagy érdeklődés mutatkozik a kutyás polgárőrség iránt. A szervezetnek óriási visszatartó ereje van. Bár hatósági eljárást nem tudunk kezdeményezni, de, ha elfogunk egy bűnözőt, akkor együttműködünk a rendőrséggel. Nyolc-tíz ember erejét pótolja egy polgárőr kutya. Jelenleg három kiképzett németjuhásszal dolgozunk, mert egy rákos volt és el kellett altatni. Négylábú bajtársaink Dunakesziről, a kiképzőbázisról érkeztek hozzánk. Ott nagyon magas az elvárás, így a rendőrkutyának már nem, de a polgárőrnek még alkalmas munkakutyákat kaptuk meg. Mellettük még van egy egyéves kuvaszunk is az Agrárminisztérium fajtamentő-mintaprogramján keresztül, de neki most kezdtük el a kiképzését, amely 26, három-négy órás alkalomból áll – számolt be a megyei koordinátor.

A Spider végzi a kiképzést

Népes és változatos csapat állt össze a Hernádnémeti Polgárőr Egyesületben.

- Jelenleg negyvennyolcan vagyunk Hernádnémetiben. Fiatalok és lányok is csatlakoztak hozzánk. Jó közösség alakult ki, de nagyon hiányzik egy kutyák szállítására is alkalmas autó. Megyei koordinátoraként az is a célom, hogy összegyűjtsek még egy négy-hat fős csapatot. Radostyán mellett, Tiszalúcon a legnagyobb az érdeklődés a megyében. Lehoczki László, a Spider mentőcsoport vezetője pedig vállalta, hogy felkészítené őket a kutyás polgárőr vizsgára – részletezte Dudik Árpád.