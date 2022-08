"Mint minden dolgozó ember, szabadságot igényeltem és elmentem nyaralni Miskolctapolcára, gondoltam, már régen voltam arrafelé. Sajnos a Barlangfürdő előtt lévő nagy területen, és a sétáló parkban komoly munkálatok folynak, de semmi védőszalag, vagy elkerített rész a téren, pedig igen forgalmas terület, hiszen nap mint nap családok, turisták, gyerekek szaladoz(ná)nak ott felhőtlenül, élvezve a nyarat. A történetem nem így ért véget.

Ahogyan a fürdöző előtti részen kutyust sétáltattam, az egyik lépés után a szandálomat szétvágva a talpam húsáig hatolt egy földdel beborított beton lemez széle. Járókelők segítettek rajtam, kórház és műtét, hiszen össze kellett varrni a sebet azonnal. Szerencsére ennyivel megúsztam... Ha arrafelé jártok, fokozottan figyeljetek magatokra és a gyerekeitekre!" Ezt egy Miskolctapolcára pihenni, kikapcsolódni érkezett "idegen" posztolta a Facebookon.

Nem választja el semmi a lépcsősort és a munkaterületet



Ez csak egy történet, vélemény azon sok közül, amelyek jelzik, hogy nem csekély megpróbáltatás egy Miskolctapolcára tévedő idegen – fürdeni, kikapcsolódni vágyó turista – számára elnavigálni a Miskolc idegenforgalmi zászlóshajójának számító fürdőhelyen, de ugyanez a művelet a nagyobb helyismerettel rendelkező miskolciak számára is hasonló mértékű gondokat vet fel. A tavasszal megkezdődött nagyberuházás – az őspark és környéke, valamint a Csónakázó-tó felújítása alaposan igénybe veszi az arra tévedők türelmét. Ráadásul összességében egy esztendőn keresztül számíthatnak a turisták és a miskolciak mindenféle korlátozásokra Miskolctapolcán.

Bontanak és építenek

Tavasszal kezdődött el az ominózus, Miskolctapolca turisztikai fejlesztése című projekt, amely 100 százalékban az Európai Unió és a magyar állam támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, és 628 millió forintnyi beruházásról szól. Az ötlet még az előző, dr. Kriza Ákos polgármester vezette önkormányzathoz kapcsolható. Az Ellipsum beruházáshoz kapcsolódva azt szerették volna elérni, hogy az európai hírű látványfürdő mellett az ugyancsak híres, de igencsak elhasználódott parkrendszer is megújuljon, és méltó kiegészítése legyen a fürdőkomplexumoknak – beleértve az unikumnak számító Barlangfürdőt is. A 2019. őszi váltás nyomán a nyertes pályázatban foglaltak megvalósítása a jelenlegi önkormányzat feladata lett.

Ez is igencsak balesetveszélyes tárolási módszer

A projektben foglaltak megvalósítása olyan egy esztendőn át tart. Megújulnak a parkokban lévő sétányok, új parkbútorokat és pavilonokat is elhelyeznek, a Csónakázó-tavat pedig megszabadítják a felgyülemlett felesleges iszaptól. Az építők által elfoglalt munkaterület a Hotel Kitty parkolójánál kezdődik, és magában foglalja a Barabits sétányt, az úgynevezett geometrikus parkrészt és az ősparkot is. A projekt keretében aztán teljesen megújul a tó környéke is, de – a projekt szerint – kialakítanak egy tanösvényt is.

A projekt másik fejlesztési elemeként - a görögkatolikus egyház szervezésében - megújult és már át is adták az Akropolisz Szabadtéri Színpadot is.

Veszélyes helyek

A kezdetekkor a város azt ígérte, igyekszik úgy alakítani a helyzetet, hogy a munkák a lehető legkevesebb korlátozással, kellemetlenséggel járjanak a turisták, a miskolciak és a területen érintett vállalkozások, szolgáltatók számára. Aztán valahogy másként alakultak a dolgok. A Miskolctapolcára busszal, vagy saját autóval érkező idegen azt tapasztalhatja, hogy a megszokott útvonalak, például a parkoló és a buszvégállomás felől a Barlangfürdőhöz vezető Barabits sétány teljesen le van zárva, de semmi sem jelzi, hogy merre lehet eljutni a Barlangfürdőhöz. Hamar elmegy így a kedve az idegennek.

Ennyi jelzés édeskevés



A másik problémát "húsba vágóan" érzékeltette a Miskolctapolcán vendégeskedő fürdőturista közösségi oldalon leírt története. A napokban magunk is meggyőződhettünk, hogy az említett veszélyes területek bizony nem a fantázia szüleményei. A Barlangfürdő előtti lépcsősoron semmiféle szalag, korlát nem választja el a gödröt, a munkaterületet a gyalogosok számára fenntartott résztől. Máshol is csak egyszerű szalagot lógattak ki, jelezvén, hogy ott munka folyik. A Csónakázó-tó partján több olyan rész is van, ahol töredezett a partszegély, ám ez nincs leválasztva, lezárva. Elég egy rossz lépés és a zavaros, iszapos vízben találja magát az arra járó.

Halvány fénysugár

Mindez tetéződik azzal, hogy este 8 óra után, amikor már erősen sötétedik, nincs felkapcsolva a közvilágítás a parkban. Ilyen helyzetben nagyon könnyű elvéteni a járdát és vagy egy munkagödörben, vagy a tóban landolni. Az a bizonyos közvilágítás abban az időszakban a büfésor környékéről is hiányzott, a járókelőknek a büfék lámpái szolgáltatták a kis fénysugarat a valamelyest biztonságos gyalogosközlekedéshez.

Találkoztunk egy Dunántúlról érkezett családdal is a tó mellett. Étkezőhelyet kerestek. Miközben útbaigazítottuk őket, megkérdezték: "Itt mindig ilyen felfordulás és sötét van?" Azt válaszoltuk, hogy reményeink szerint nem lesz mindig ilyen. Csak egyszer jussunk el odáig és legyen elegendő ember, aki bízik az eredményben...