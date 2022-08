Szabadon variálhatóak

Az East Gate Offices irodakomplexum 4 részből áll, két 5 emeletes irodaépületből, az összekötő központi fogadótérből és az étteremből. Az első irodaházban, az A épületben kaptak helyet a HELL cégcsoport Miskolcon dolgozó munkatársai, a másik 5 emeletes irodaépületben, a C épületben találhatók az 50-2000 négyzetméteres bérelhető irodák és a hozzájuk tartozó 8-20 fős tárgyalók. Az irodák egyedileg variálhatóak majd a leendő bérlők igényei szerint. A két egységet összekötő B épület az EGO fogadótere, a központi recepció, ahonnan a 100 fős, külsősök számára is bérelhető konferenciaterem is nyílik. Az irodaház egy több mint 18 ezer négyzetméteres területen fekszik, melyhez a Zsigmondy utca túloldalán tartozik egy 150 férőhelyes parkoló is.

A maga idején modern volt

Az Északterv ház a maga idején előremutató, nagytermes irodaépületként működött 5 szinten, ahol a több mint 500 munkatársat paravánok, tervek tárolására alkalmas bútorok választották el egymástól. A 80-as évek közepe felé az épület belső tereit felújították, szintenként középfolyosós, falakkal leválasztott hagyományos irodaépületet alakítottak ki, és ez megmaradt a vállalat megszűnéséig. A 2000-es évektől, az Északterv kiköltözése után az épületcsoport folyamatosan romló állapotba került. Két évvel ezelőtt vásárolta meg a HELL cégcsoporthoz tartozó Avalon Center Kft. Miskolc egyik ikonikus építészeti helyszínét, majd tavaly augusztusban kezdődött meg a komplexum átalakítása.