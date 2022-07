Bemutatták az oroszlánbébiket a Miskolci Állatkertben. A jelenlévők első orvosi vizsgálatuk közben tekinthették meg a hathetes állatokat. Az állatkert első oroszlánjai tavaly májusban mutatkoztak be. Egy hím és két nőstény érkezett akkor – mondta Veress Tamás, a Miskolci Állatkert gyűjteményvezetője. Korábban nem volt oroszlán a Vadasparkban.

Forrás: Ádám János

Az első nősténynek már tavaly megszülettek a kölykei, most azonban a másik nőstény is utódokat nevel. A kis oroszlánok júniusban jöttek a világra, egy fiú és két lány. Most lettek hathetesek, ezért átestek az első állatorvosi vizsgálatukon. Ennek során felmérték egészségi állapotukat, megmérték a testsúlyukat, testhőjüket. Megkapták az azonosításra szolgáló mikrochipet, illetve a macskafélék számára kötelező védőoltásokat is – emelte ki a gyűjteményvezető.

Készülhet a közönség is

Az oroszlánok a természetben is csoportosan élnek, ezért az állatkertben is igyekeznek ezt a miliőt biztosítani számukra. A tavaly született kölykök is itt vannak még, habár hamarosan másik állatkertbe költöznek. De a kicsiket is nemsokára, egy-két hónapon belül a többiekhez, a felnőtt állatokhoz fogják szoktatni. Ekkor már az állatkert vendégei is láthatják majd őket. Aztán legalább még egy évig Miskolcon lesznek.

„A kölykök egyelőre még az anyukájukkal vannak, anyatejjel táplálkoznak és a teljes nyugalmat élvezik” – tette hozzá Veress Tamás.