Csapdákkal fogják a vadat Mi a teendő? – kérdeztük a témával kapcsolatban a városházát. "Szükséges-e és ha igen, hol lehet bejelentést tenni? Ki az, aki jogosult intézkedni a városban? Mi lesz a sorsa a város területére tévedő vaddisznóknak? Milyen esetben lehetséges a kilövés? Azt az információt kaptuk, hogy Miskolcon akciócsoport jött létre ilyen esetekre. Ez mit takar és mivel foglalkozik?" A választ itt olvashatják. "Miskolc földrajzi elhelyezkedésénél fogva közvetlen kapcsolatban van a Bükk hegységgel, így az erdőből betévedt állatok (vaddisznó, róka, őz) a város szinte minden pontján megtalálhatók, és akár életvitelszerűen itt is tartózkodnak. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - vaddisznókárokkal kapcsolatos megelőzés érdekében - a városi rendőrkapitányságtól rendszeresen megkérte három éven keresztül a belterületi fegyverhasználati kérelmet. A legutóbbi kérelmünk elutasításra került, de a csapdázási tevékenység továbbra is engedélyezett, és a láthatóan kábult vagy agresszíven viselkedő vad is kilőhető, a rendőrség utólagos jóváhagyása mellett. A Diósgyőri temető és környéke is frekventált helyszíne a városnak, ahol célzott lövést leadni óriási felelősség, amelyet a rendőrség nem is engedélyezhet. A vadászattal kapcsolatos ügyek intézésére megbízott Kiss Tibor Miskolc város egyes városrészein felállított ládacsapdát rendszeresen üzemelteti és felügyeli. A városban vannak olyan területrészek, ahol a kutyát sétáltatók és esetlegesen a ládacsapdák eltulajdonításának védelme érdekében ezeken a helyszíneken nem kerülhetnek a csapdák kihelyezésre. Az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a belterületi vaddisznóállomány jelenléte miatt a lakossági érdekek minél kisebb arányban sérüljenek."