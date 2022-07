Minden nyáron több fulladásos eset fordul elő. Ezek nagy része kis odafigyeléssel megelőzhető lenne. A miskolci Spider mentőcsoportnak nagy tapasztalata van a vízben odaveszett személyek kutyás keresésében. Július elején például Kiscsécsnél húztak ki egy elhunytat a Sajóból.

– Baráti társaság italozott Kiscsécsnél a szerencsétlenül járt férfi kertjében a Sajó partján. A tulajdonos ott nőtt fel és úgy gondolta, hogy ismeri a vizet. Ittasan beúszott a folyóba hűsölni és a sodrással lefelé eresztette magát. A barátai akkor már hiába kiabáltak neki – idézte fel az esetet Lehoczki László, a Spider mentőcsoport vezetője.

– Az elmerültet először műszerrel keresték, de ez nem járt eredménnyel, ezért másnap riasztottak minket. Hope nevű kutyánk a kert végétől 30 méter távolságra lévő uszadékban jelezte a test helyét. Ebből is látszik, mennyire fontos, hogy alkoholos állapotban, felhevült testtel senki ne menjen a vízbe!

A sekély víz sem biztosíték

A strandokon az egyik jellemző veszélyforrás az, amikor nem figyelnek oda egymásra az emberek.

– Strandolásnál a csúszós lépcsőkre érdemes figyelni, és ha ugrálunk, a többi úszóra. A zuhanyzót sem véletlenül teszik oda a medencék mellé. Így a testet előre, fokozatosan fel lehet készíteni a hideg vízre és elkerülhető a szívinfarktus. Az otthoni kerti medencéknél, vagy a vízparton pedig leginkább a gyermekekre kell ügyelni. Ha elmerülnek, és még nem tudnak úszni, a sekély vízbe is belefulladhatnak. Lényeges, hogy mindig legyen mellettük egy felnőtt legalább olyan távolságra, hogy a víz alól azonnal ki tudja őket emelni – hangsúlyozta az életmentő.

A bányató meglepetéseket rejt

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében rengeteg bányató található, amelyek hirtelen mélyülnek.

– A bányatavak helyenként eltérő mélységűek és változó a hőmérsékletük. Általában források is táplálják őket, amelyek befolyásánál még hidegebb a víz, mint az amúgy is mély részeknél. A part közelében gyakori a hínár, ami megtévesztő lehet az úszónak, aki azt hiheti, hogy már leér a lába. Hogyha nyel a hínáros vízből, beindulhat a fuldoklás. A természetes tavakban a víz alatt elhagyott stégek, vagy más objektumok lehetnek, úgyhogy a legbiztonságosabb, ha itt egyáltalán nem ugrálunk a vízbe. A legjobb úszókra is rájöhet egy görcs, ezért ha beúszunk a mély vízbe, mindig vigyünk magunkkal gumimatracot, úszógumit, vagy más védőeszközt! Gond szokott lenni, hogy sokan nem jól mérik fel az erejüket és a visszaútra már nem marad energiájuk – sorolta Lehoczki László.

Ne ússzunk a fuldokló után!

A folyók még a bányatavaknál is veszélyesebbek.

– Történt már olyan eset is, hogy gyerekek közvetlenül a víz mellett folyóparton sétáltak a kavicságyon, ami hirtelen megindult alattuk. Aztán a víz gyorsan besodorta őket. A folyóban, ha örvénybe kerülünk, nem szabad pánikba esni. Igyekezni kell magzati pózt felvenni, mert akkor, hogyha az örvény le is húz, alul kidob magából. Alapszabály, hogy egyedül soha nem menjünk fürdőzni! Ha mégis megtörténik a baj, nem szabad beugrani a fuldokló után, mert könnyen a víz alá ránthatja azt, aki érte érkezik. A sikeres mentéshez komoly szaktudás szükséges. Sokkal hatékonyabb, ha kívülről valamilyen hosszú eszközt, például egy teleszkópos rudat nyújtunk oda a fuldoklónak 3-4 méterről, amibe bele tud kapaszkodni. Emellett bedobhatjuk az úszógumit, mentőmellényt, vagy akár egy 5 literes vizes kannát is – javasolta a szakember.