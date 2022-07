Nagyon nem mindegy, hogy hol keressük a felüdülést a nyári melegben - a szabad vizek élvezetének is komoly szabályai vannak. Ebben segített tájékozódni Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Elöljáróban: aki nem tartja be a fürdőzésre vonatkozó szabályokat, az szabálysértést követ el. Ennek a büntetési tétele 5 ezertől 150 ezer forintig terjed. És nemcsak rendőr, hanem közterület felügyelő, természetvédelmi őr is kiszabhatja a bírságot.

- Fontos hangsúlyozni, hogy lakott terület szabad vizein tilos fürdeni, példának említhetem Miskolcon a Szinva patakot – mondta el a szóvivő. - Kevesen tudják, hogy természetes vizeinkben, tavakban, folyókban csak és kizárólag olyan helyeken szabad a fürdőzés, ahol ez kifejezetten, jogszabály szerint megengedett vagy nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá. A legbiztosabb e körben az, ha a strandolásra külön elkerített, táblával is megjelölt helyre megyünk. A hatályos BM rendelet szerint minden olyan tevékenység fürdőzésnek minősül, amely valamilyen úszóeszköz igénybevételével történik.

Mélyvíz! Csak úszóknak!

Egyértelműen tilos fürdeni a hajóútban, a hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagy hajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek száz méteres körzetében, illetve a vízlépcsők és vízi munkák háromszáz méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és rév átkelőhelyek száz méteres körzetében, valamint a kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszómű állások, hajóhidak, veszteglőhelyek, vízi sportpályák, vízi repülőterek és hajókiemelő berendezések területén és száz méteres körzetében. Tilos a fürdés az egészségre ártalmas vizekben, valamint az olyan határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben, kivéve a strandolásra kijelölt területeket. Alapszabály, hogy a 6 éven aluli és úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben. Mindig, minden esetben vigyázni kell rájuk.

- Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy az úszni nem tudó emberek kizárólag valamilyen úszást segítő eszközzel menjenek vízbe és felügyelet mellett, valamit arra is figyeljenek, hogy mély vízbe ne tartózkodjanak – mondta el Dobi Tamás, aki azt is hozzátette, hogy ebben a szezonban már most is kiemelkedően sok a vízbefulladásos haláleset, ezért kérik a fokozott figyelmet minden fürdőzni vágyótól.