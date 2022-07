Budapest, Miskolc. Kormányrendelet szabályozza az utazási irodák általános szerződési feltételeit, mely kimondja, hogy milyen módon emelhetnek árat. A befizetett utazás esetében az indulás előtti 20. napig, illetve az emelés mértéke nem haladhatja meg a részvételi díj 8 százalékát. Ha ezt az utas nem fogadja el, és lemondja az utazást, akkor kötbért kell fizetnie. Azonban ha 20 napon belül emel a társaság, és meghaladja a 8 százalékot az emelés, akkor az utas indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

Az utazásszervezők az év tervezésekor maximum 390 forintos euróra számítva kalkuláltak, a most meglévő differenciát vannak, akik még elviselik, de ha tartósan 400 forint körül vagy fölötte lesz a szint, akkor elkerülhetetlen lesz az áremelés.

A legtöbben megértik

Az egész világot sújtja az infláció és az orosz–ukrán háború, továbbá az üzemanyag­árak emelkedése. Magyarországon ehhez adódik még a forint árfolyam-ingadozása. Mindez azt eredményezi, hogy a tavaly befizetett utazások árai is emelkedtek – hangsúlyozta Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Hozzátette: amikor az utazási irodák tavaly ősszel elkészítették a kalkulációjukat az idei nyárra, nem számoltak ilyen árfolyammal, a háborúval, az üzemanyagárak duplájára emelkedésével. Az irodák a végsőkig kitartanak, csak akkor emelnek, ha már nagyon muszáj, hiszen nem szeretnék elveszteni az utazókat. Az említett 8 százalékot pedig betartják, fölé nem mennek. De azt is meg kell érteni, hogy gazdasági vállalkozásként ők is felelősek saját működésükért, alkalmazottaikért, akik családanyák és családapák – fogalmazott Molnár Judit. Bizonyos intézkedések meghozatala elkerülhetetlen azért, hogy ne menjenek csődbe. Az utasok nagy része megérti ezt, és kifizeti a különbözetet, nem mondanak le nyaralásukról, azonban akadnak olyanok – ők vannak kevesebben –, akik nehezményezik, hogy az utazásszervező utólag kér pluszkompenzációt.

Egyoldalúan nem módosítanak

Az előfoglalási időszakban „árgaranciával” foglaló utasaiktól számos kérdést kapnak a szerződésmódosítással kapcsolatban – írja honlapján az IBUSZ.

Tájékoztatásul azt közlik, hogy az ár emelésére vonatkozó szerződésmódosítás az utasok részéről önkéntesen, közös megegyezéssel lehetséges, a társaság nem érvényesít a 2022. március 31-ig foglalók esetében egyoldalú szerződésmódosítást. Az üzemanyagárak és a környezetvédelmi adó drasztikus emelkedése jelentős terheket ró az irodára, emiatt javasolták a szerződésmódosítást közös megegyezéssel utasaiknak. Amennyiben nem fogadják el a javasolt módosítást, döntésüket tudomásul veszik, a korábban megkötött utazási szerződés változatlanul hatályban marad, és utazásukat az abban foglaltak szerint teljesítik – írja az országos utazásszervező vállalat.

Valószínűleg csak szeptemberben emelnek, a meghirdetett és befizetett nyári utazások áraihoz nem nyúltak – mondta el egy miskolci utazásszervező az Északnak. Tavaly novemberben 380 forintos euróval számoltak, ez alapján szabták díjaikat. Sok törökországi körutazást szerveznek, egy héten két-három útjuk is van telített létszámmal. Általánosságban pedig azt emelte ki a szakember, hogy az utazási irodák előleget fizetnek ki a szállásért előre, és a repülőjegyeket is csak az utazás előtt vásárolják meg, így a magasabb árral ekkor szembesülnek.

Nem haboztak, fizettek

Fejenként 15 ezer forintot kellett még fizetnie a napokban a már tavaly novemberben lefoglalt krétai nyaralásáért egy miskolci családnak, akik egyébként hónapokig spóroltak az utazásra – tudatta az édesapa. 2021-ben csak előleget fizettek, a további költséget május 10-ig kellett rendezniük. A kerozin árának dinamikus emelkedése miatt a döntésre számítottak, és ki is fizették azonnal.

Dél-olaszországi buszos utazásuk időpontja szeptemberben esedékes. Számítanak rá, hogy az üzemanyagár miatt nőhet a költség – mondta egy hölgy, aki férjével együtt utazik majd. Az előre befizetett összegben benne van a szállás és étkezés, annak ára is emelkedhet, ezért indokolt lehet az emelés, amely ha belefér az említett 8 százalékos határba, akkor számukra ez még elfogadható.

(A borítóképen: Turisták Rómában. Drágább lesz az út, kérdés, hogy elfogadják-e az utasok| Fotó: shutterstock)