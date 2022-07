Korábban a világjárvány tette bizonytalanná a külföldi utazásokat, különösen a repülővel tervezett utakat, napjainkban az orosz-ukrán háború. Olvasóink közül többen panaszkodtak: előfordulhat, hogy az utolsó pillanatban törölnek egy járatot. Ilyenkor a legtöbb esetben az utazók nem kapják vissza a repülőjegyek árát. A poggyászok utaztatásában is többféle fennakadás tapasztalható. Utánajártunk, hogy milyen esetben kérhető kártérítés.

Sztrájkra nincs biztosítás

- Az Európai Unió szabályozza, hogy az utasok felé milyen kötelezettsége van az adott légitársaságoknak, hogyha törölnek egy járatot – tájékoztatta az Észak-Magyarországot Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) kommunikációs vezetője. - Az útlemondási biztosítás zömében olyan esetekre vonatkozik, amikor a szerződésben rögzített személyes okokból, elsősorban saját maga, vagy hozzátartozója betegsége miatt az utas nem tud elutazni oda, ahová már megváltotta a repülőjegyét. A betegség tényét a megfelelő dokumentummal igazolni kell. Bizonyos esetekben az utasbiztosításnál előfordul meghatározott időkorláton túli járatkésésnél kártérítés, általában a visszaútra vonatkozóan. Azonban például a légitársaság dolgozóinak sztrájkja már vis maior helyzetnek minősül. Járattörlésnél pedig, ha a légitársaság egy másik járatot jelöl ki az utas számára, akkor a várakozás idejére a szállás, illetve étkezés költségeinek megtérítését tartalmazhatja az utasbiztosítás a szerződésben rögzített összeghatárig. A Mabisz-nak nincs tudomása róla, hogy a határon átnyúló utasbiztosítók, amelyek nem tagjai a szövetségnek, kötnek-e olyan utasbiztosítást, amely a járattörlésre is kiterjed. A poggyászokra ezzel szemben minden esetben lehet biztosítást kötni annak függvényében, hogy csak késik-e a csomag, hiányzik-e belőle valami, vagy egyáltalán nem érkezik meg.

Késésnél járhat kártérítés

Pénzbeli kártérítésre csak akkor válhat jogosulttá az utazó járattörlésnél, ha a légitársaság nem jelöl ki más járatot.

„Az uniós jogszabályok értelmében az utas jogosult arra, hogy visszatérítést kapjon az út azon részére eső jegyár után, amelyet önhibáján kívül nem tett meg, vagy hogy a légitársaság a lehető legkorábban átfoglalja a jegyét egy másik járatra” – olvasható az europa.eu/youreurope oldalon. „Ha az utazó már kiérkezett a repülőtérre, amikor a járattörlésről értesítik, és az átfoglalást választja, a légitársaságnak – a várakozási idővel arányban – enni- és innivalót is biztosítania kell számára. Továbbá lehetőséget arra, hogy kétszer ingyenesen telefonáljon, illetve SMS- vagy e-mail-üzenetet küldjön. Ha az a járat, amelyre a jegyét átfoglalták, csak a következő napon indul, éjszakára szállodai elhelyezésről is gondoskodnak. Az utas pénzbeli kártérítésre is jogosult lehet, de ennek megfizetésére nincs előírt határidő. A 3 órás, vagy annál hosszabb késésnél szintén kártérítésre lehet jogosult az utazó.”

Reklamáció a légitársaságnál

A Budapest Airport utasjogokról szóló összefoglalójából azt is megtudtuk, hogy visszautasított beszállás esetén 125 és 600 euró közötti kártérítésre lehet jogosult a repülőút hosszától és az átirányítás miatti késedelem mértékétől függően az utazó. „A repülőjegy megvásárlásával az érintett személy a légitársasággal lép szerződéses viszonyba. Így a repülőúttal kapcsolatban felmerülő problémák esetén a szóban forgó légitársasággal kell konzultálni” – írja portálján a Budapest Airport.