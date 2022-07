A hétvégére záport, zivatart jelez előre az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) megyénkben, de a levegő hőmérséklete csak két-három fokkal lesz ettől hűvösebb.

Az üdítő eső vasárnapra már el is vonul. Tehát jól tesszük, hogyha a klímát és a ventilátorokat bekapcsolva hagyjuk.

Néhány fokos enyhülés

- Egész Észak-Kelet-Magyarországon viharokra és a záporokra, zivatarokra jellemző dörgésre és villámlásra, valamint maximum 3-5 fok átmeneti lehűlésre lehet számítani péntek estétől szombat estig – tájékoztatta az Észak-Magyarországot Kovács Attila Viktor, az OMSZ miskolci meteorológusa. - Mivel ezek az időjárási jelenségek térben és időben nagyon változékonyak, ezért településekre lebontva nem, csak nagyobb térségre vonatkoztatva tudunk előre jelezni. A száraz levegő miatt 80-85 kilométer per órás, azaz viharos széllökések lehetnek. A legmagasabb légrétegekben azonban nem lesz erős szél, ami valamelyest csökkentheti a viharok erősségét. Bár a hosszan tartó forró időszakokat lezáró esőzések gyakran hevesek szoktak lenni. Néhol előfordulhat felhőszakadás is, de vasárnap már egyáltalán nem várható csapadék. Hétfőn és kedden újra melegedés következik, majd mérséklődik mindez, de összességében megmarad a nyári meleg: 30 Celsius fok körül lesznek a maximumok.

Aszályos az idei év

Hazánk a mérsékelt égövben fekszik, ahol a június szokott a legcsapadékosabb hónap lenni.

- Az első nyári hónapban nagyon magas a nap állása, ami erősen felmelegíti a szárazföldet. A tenger viszont még hűvös. Ennek hatására az óceán felől fölénk érkező légtömegek labilizálódnak, vagyis elveszítik a stabilitásukat. A légkörben feláramlások jönnek létre, amiből gyakori viharok keletkeznek. A csapadék zöme a nyári időszakban ezekből hullik le. Az idei év azonban régiónkban kivétel, ugyanis nagyon súlyos aszály alakult ki, amit alapvetően az Európa fölötti légáramlás befolyásol. Júniusban ritkán jelentkezik az ideihez hasonló kánikula. Már két napon is meghaladta a maximumhőmérséklet a 35 Celsius fokot egy-két fokkal. Ez önmagában azonban nem jelenti azt, hogy a nyár további része is ilyen lesz, bár a kiszáradt talaj miatt mégis jó esély van rá. Július első felében a hosszabb távú, tehát bizonytalanabb előrejelzések szerint nem tér vissza ez a forróság – magyarázta a meteorológus.

Egyre több a forró nap

A szélsőségek régóta jellemzik hazánk éghajlatát, amelyet a klímaváltozás tovább fokoz.

- Már a negyvenes években is volt hosszú, több évig tartó aszályos időszak. A hetvenes években viszont bő tíz évig egyetlen olyan nap sem fordult elő Miskolcon, amikor a csúcshőmérséklet meghaladta volna a 35 Celsius fokot. A 2015-ös év tartja a rekordot, amikor tizenhat forró nap volt. Az, hogy egyre gyakrabban tapasztalunk ilyet, a klímaváltozással is összefüggésbe hozható, ami száz év alatt bő 1 Celsius fokos felmelegedést jelent. Az egyre súlyosabb aszály miatt az élőlények is egyre jobban szenvednek – fejtette ki a szakember.